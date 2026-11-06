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Биржи АТР закрылись снижением, KOSPI упал на 6% - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Биржи АТР закрылись снижением, KOSPI упал на 6%
Биржи АТР закрылись снижением, KOSPI упал на 6% - 06.11.2026, ПРАЙМ
Биржи АТР закрылись снижением, KOSPI упал на 6%
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу сократились, южнокорейский KOSPI показал снижение сразу на 6% из-за глобальной... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T12:56+0300
2026-11-06T12:56+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу сократились, южнокорейский KOSPI показал снижение сразу на 6% из-за глобальной распродажи в технологическом секторе, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня южнокорейский KOSPI упал на 6,02% относительно предыдущего закрытия, до 5059,69 пункта. Минимум торгов пятницы составил 4911,28 пункта, что стало самым низким значением с 6 февраля. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite опустился на 1,1%, до 3649,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,25%, до 2134,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,27%, до 24 481,86 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,49%, до 9020,8 пункта. Распродажа в Азии последовала после ослабления технологического сектора в США. В четверг индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite упал на 5,5%, что стало сильнейшим суточным падением с апреля прошлого года. Акции Samsung Electronics в Сеуле подешевели на 6,35%, SK Hynix – на 10,4%. Индекс сектора микропроцессоров Китая CSI Semiconductor Industry снизился на 1,5%, индекс технологий искусственного интеллекта страны CSI Artificial Intelligence - на 3,9%. Акции CXMT Corp в Шанхае подешевели на 5%. Акции китайской робототехнической компании Hangzhou Yushu Technology, известной как Unitree Robotics, подешевели в Шанхае на 4%. Австралийский технологический индекс S&P/ASX All Technology сократился в пятницу на 1,2%.
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рынок, торги, шанхай, азиатско-тихоокеанский регион, азия, kospi, shenzhen composite, hang seng index, nasdaq composite
Рынок, Торги, Шанхай, Азиатско-Тихоокеанский регион, АЗИЯ, KOSPI, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, Nasdaq Composite
12:56 06.11.2026
 
Биржи АТР закрылись снижением, KOSPI упал на 6%

Рынок акций АТР закрылся снижением на 6% на распродаже в технологическом секторе

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу сократились, южнокорейский KOSPI показал снижение сразу на 6% из-за глобальной распродажи в технологическом секторе, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов дня южнокорейский KOSPI упал на 6,02% относительно предыдущего закрытия, до 5059,69 пункта. Минимум торгов пятницы составил 4911,28 пункта, что стало самым низким значением с 6 февраля.
Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite опустился на 1,1%, до 3649,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,25%, до 2134,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,27%, до 24 481,86 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,49%, до 9020,8 пункта.
Распродажа в Азии последовала после ослабления технологического сектора в США. В четверг индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite упал на 5,5%, что стало сильнейшим суточным падением с апреля прошлого года.
Акции Samsung Electronics в Сеуле подешевели на 6,35%, SK Hynix – на 10,4%.
Индекс сектора микропроцессоров Китая CSI Semiconductor Industry снизился на 1,5%, индекс технологий искусственного интеллекта страны CSI Artificial Intelligence - на 3,9%. Акции CXMT Corp в Шанхае подешевели на 5%. Акции китайской робототехнической компании Hangzhou Yushu Technology, известной как Unitree Robotics, подешевели в Шанхае на 4%.
Австралийский технологический индекс S&P/ASX All Technology сократился в пятницу на 1,2%.
 
РынокТоргиШанхайАзиатско-Тихоокеанский регионАЗИЯKOSPIShenzhen CompositeHang Seng IndexNasdaq Composite
 
 
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