https://1prime.ru/20261106/kospi-874984297.html

Биржи АТР закрылись снижением, KOSPI упал на 6%

Биржи АТР закрылись снижением, KOSPI упал на 6% - 06.11.2026, ПРАЙМ

Биржи АТР закрылись снижением, KOSPI упал на 6%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу сократились, южнокорейский KOSPI показал снижение сразу на 6% из-за глобальной... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T12:56+0300

2026-11-06T12:56+0300

2026-11-06T12:56+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу сократились, южнокорейский KOSPI показал снижение сразу на 6% из-за глобальной распродажи в технологическом секторе, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня южнокорейский KOSPI упал на 6,02% относительно предыдущего закрытия, до 5059,69 пункта. Минимум торгов пятницы составил 4911,28 пункта, что стало самым низким значением с 6 февраля. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite опустился на 1,1%, до 3649,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,25%, до 2134,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,27%, до 24 481,86 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,49%, до 9020,8 пункта. Распродажа в Азии последовала после ослабления технологического сектора в США. В четверг индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite упал на 5,5%, что стало сильнейшим суточным падением с апреля прошлого года. Акции Samsung Electronics в Сеуле подешевели на 6,35%, SK Hynix – на 10,4%. Индекс сектора микропроцессоров Китая CSI Semiconductor Industry снизился на 1,5%, индекс технологий искусственного интеллекта страны CSI Artificial Intelligence - на 3,9%. Акции CXMT Corp в Шанхае подешевели на 5%. Акции китайской робототехнической компании Hangzhou Yushu Technology, известной как Unitree Robotics, подешевели в Шанхае на 4%. Австралийский технологический индекс S&P/ASX All Technology сократился в пятницу на 1,2%.

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рынок, торги, шанхай, азиатско-тихоокеанский регион, азия, kospi, shenzhen composite, hang seng index, nasdaq composite