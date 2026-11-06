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Кот Вася, потерявшийся в аэропорту Краснодара, наконец прилетел в Батуми
Кот Вася, потерявшийся в аэропорту Краснодара, наконец прилетел в Батуми - 06.11.2026, ПРАЙМ
Кот Вася, потерявшийся в аэропорту Краснодара, наконец прилетел в Батуми
Кот Вася, потерявшийся в сентябре в аэропорту Краснодара и найденный спустя месяц, наконец прилетел в Батуми и воссоединился с семьей, рассказали в авиакомпании | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T16:55+0300
2026-11-06T16:55+0300
2026-11-06T16:56+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Кот Вася, потерявшийся в сентябре в аэропорту Краснодара и найденный спустя месяц, наконец прилетел в Батуми и воссоединился с семьей, рассказали в авиакомпании Red Wings, организовавшей перелет питомца. Взрослый дымчатый кот, о котором идет речь, выбрался из переноски 23 сентября при погрузке багажа на рейс Краснодар - Батуми. Очевидцы заметили, как животное удалялось в сторону железной дороги и поселка Знаменский, которые расположены к северу от аэропорта. Одна из сотрудниц побежала за котом, но не смогла обнаружить его среди машин и шума. В конце октября в пресс-службе аэропорта сообщили РИА Новости, что кот нашелся. "У этой истории наконец финал, которого мы все так ждали: кот Василий благополучно прилетел в Батуми и воссоединился со своей семьей", - говорится в сообщении Red Wings. Во время полета Вася летел на отдельном кресле и чувствовал себя отлично, добавляется там. Авиакомпания поблагодарила сотрудников аэропорта Краснодара, всех неравнодушным и тех, кто следил за судьбой пушистого путешественника.
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бизнес, россия, общество , краснодар, батуми, red wings
Бизнес, РОССИЯ, Общество , КРАСНОДАР, Батуми, Red Wings
Кот Вася, потерявшийся в аэропорту Краснодара, наконец прилетел в Батуми
Потерявшийся в аэропорту Краснодара кот Вася прилетел в Батуми и воссоединился с семьей