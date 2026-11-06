https://1prime.ru/20261106/krym-874972322.html

В Крыму устраняют последствия аварии, вызвавшей перебои в энергосистеме

В Крыму устраняют последствия аварии, вызвавшей перебои в энергосистеме - 06.11.2026, ПРАЙМ

В Крыму устраняют последствия аварии, вызвавшей перебои в энергосистеме

Последствия аварии, вызвавшей перебои в энергосистеме Крыма и ограничения подачи электроэнергии, устраняются, сообщил РИА Новости глава крымского парламента... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T09:35+0300

2026-11-06T09:35+0300

2026-11-06T09:35+0300

газ

крым

сергей аксенов

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874972322.jpg?1793946914

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - ПРАЙМ. Последствия аварии, вызвавшей перебои в энергосистеме Крыма и ограничения подачи электроэнергии, устраняются, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Глава республики Сергей Аксенов в четверг сообщил о введении режима ограничения электроснабжения из-за аварии на магистральных линиях за пределами полуострова. "Принимаются все меры для того, чтобы как можно скорее устранить последствия аварий, чтобы свет вернулся в дома крымчан", - сказал Константинов. По его словам, крымский штаб под руководством Аксенова мобилизован, команда специалистов работает в круглосуточном режиме.

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, крым, сергей аксенов