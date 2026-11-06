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В Крыму устраняют последствия аварии, вызвавшей перебои в энергосистеме
В Крыму устраняют последствия аварии, вызвавшей перебои в энергосистеме - 06.11.2026, ПРАЙМ
В Крыму устраняют последствия аварии, вызвавшей перебои в энергосистеме
Последствия аварии, вызвавшей перебои в энергосистеме Крыма и ограничения подачи электроэнергии, устраняются, сообщил РИА Новости глава крымского парламента... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T09:35+0300
2026-11-06T09:35+0300
2026-11-06T09:35+0300
газ
крым
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - ПРАЙМ. Последствия аварии, вызвавшей перебои в энергосистеме Крыма и ограничения подачи электроэнергии, устраняются, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Глава республики Сергей Аксенов в четверг сообщил о введении режима ограничения электроснабжения из-за аварии на магистральных линиях за пределами полуострова.
"Принимаются все меры для того, чтобы как можно скорее устранить последствия аварий, чтобы свет вернулся в дома крымчан", - сказал Константинов.
По его словам, крымский штаб под руководством Аксенова мобилизован, команда специалистов работает в круглосуточном режиме.
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газ, крым, сергей аксенов
Газ, КРЫМ, Сергей Аксенов
В Крыму устраняют последствия аварии, вызвавшей перебои в энергосистеме
Константинов: последствия аварии, вызвавшей перебои в энергосистеме Крыма, устраняются
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - ПРАЙМ. Последствия аварии, вызвавшей перебои в энергосистеме Крыма и ограничения подачи электроэнергии, устраняются, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Глава республики Сергей Аксенов в четверг сообщил о введении режима ограничения электроснабжения из-за аварии на магистральных линиях за пределами полуострова.
"Принимаются все меры для того, чтобы как можно скорее устранить последствия аварий, чтобы свет вернулся в дома крымчан", - сказал Константинов.
По его словам, крымский штаб под руководством Аксенова мобилизован, команда специалистов работает в круглосуточном режиме.