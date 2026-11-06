Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму устраняют последствия аварии, вызвавшей перебои в энергосистеме - 06.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261106/krym-874972322.html
В Крыму устраняют последствия аварии, вызвавшей перебои в энергосистеме
В Крыму устраняют последствия аварии, вызвавшей перебои в энергосистеме - 06.11.2026, ПРАЙМ
В Крыму устраняют последствия аварии, вызвавшей перебои в энергосистеме
Последствия аварии, вызвавшей перебои в энергосистеме Крыма и ограничения подачи электроэнергии, устраняются, сообщил РИА Новости глава крымского парламента... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T09:35+0300
2026-11-06T09:35+0300
газ
крым
сергей аксенов
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874972322.jpg?1793946914
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - ПРАЙМ. Последствия аварии, вызвавшей перебои в энергосистеме Крыма и ограничения подачи электроэнергии, устраняются, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Глава республики Сергей Аксенов в четверг сообщил о введении режима ограничения электроснабжения из-за аварии на магистральных линиях за пределами полуострова. "Принимаются все меры для того, чтобы как можно скорее устранить последствия аварий, чтобы свет вернулся в дома крымчан", - сказал Константинов. По его словам, крымский штаб под руководством Аксенова мобилизован, команда специалистов работает в круглосуточном режиме.
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, крым, сергей аксенов
Газ, КРЫМ, Сергей Аксенов
09:35 06.11.2026
 
В Крыму устраняют последствия аварии, вызвавшей перебои в энергосистеме

Константинов: последствия аварии, вызвавшей перебои в энергосистеме Крыма, устраняются

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - ПРАЙМ. Последствия аварии, вызвавшей перебои в энергосистеме Крыма и ограничения подачи электроэнергии, устраняются, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Глава республики Сергей Аксенов в четверг сообщил о введении режима ограничения электроснабжения из-за аварии на магистральных линиях за пределами полуострова.
"Принимаются все меры для того, чтобы как можно скорее устранить последствия аварий, чтобы свет вернулся в дома крымчан", - сказал Константинов.
По его словам, крымский штаб под руководством Аксенова мобилизован, команда специалистов работает в круглосуточном режиме.
 
ГазКРЫМСергей Аксенов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала