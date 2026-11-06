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Названа главная причина ввода льготной ипотеки в Крыму

Названа главная причина ввода льготной ипотеки в Крыму - 06.11.2026, ПРАЙМ

Названа главная причина ввода льготной ипотеки в Крыму

Ипотека по ставке 8% запущена в Крыму и Севастополе, чтобы поддержать людей и строительный рынок, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T18:53+0300

2026-11-06T18:53+0300

2026-11-06T18:53+0300

недвижимость

бизнес

россия

крым

севастополь

марат хуснуллин

минфин

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ипотека по ставке 8% запущена в Крыму и Севастополе, чтобы поддержать людей и строительный рынок, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. В пятницу в Минфине сообщили, что россияне с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года в Крыму и Севастополе смогут оформить льготную ипотеку под 8% на покупку жилья до 8 миллионов в строящемся многоквартирном доме или апартаментах. "Задача сейчас - поддержать и людей, и строительный рынок. Ипотека является основным инструментом улучшения жилищных условий, а также прямой составляющей жилищного строительства. Поэтому мера позволит стимулировать спрос и поможет реализации строящихся проектов",- написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. По словам вице-премьера, доступность жилья в России остается одной из главных задач, поэтому важно предпринять все усилия, чтобы дома были достроены.

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недвижимость, бизнес, россия, крым, севастополь, марат хуснуллин, минфин