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Названа главная причина ввода льготной ипотеки в Крыму - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Названа главная причина ввода льготной ипотеки в Крыму
Названа главная причина ввода льготной ипотеки в Крыму - 06.11.2026, ПРАЙМ
Названа главная причина ввода льготной ипотеки в Крыму
Ипотека по ставке 8% запущена в Крыму и Севастополе, чтобы поддержать людей и строительный рынок, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T18:53+0300
2026-11-06T18:53+0300
недвижимость
бизнес
россия
крым
севастополь
марат хуснуллин
минфин
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ипотека по ставке 8% запущена в Крыму и Севастополе, чтобы поддержать людей и строительный рынок, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. В пятницу в Минфине сообщили, что россияне с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года в Крыму и Севастополе смогут оформить льготную ипотеку под 8% на покупку жилья до 8 миллионов в строящемся многоквартирном доме или апартаментах. "Задача сейчас - поддержать и людей, и строительный рынок. Ипотека является основным инструментом улучшения жилищных условий, а также прямой составляющей жилищного строительства. Поэтому мера позволит стимулировать спрос и поможет реализации строящихся проектов",- написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. По словам вице-премьера, доступность жилья в России остается одной из главных задач, поэтому важно предпринять все усилия, чтобы дома были достроены.
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недвижимость, бизнес, россия, крым, севастополь, марат хуснуллин, минфин
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Марат Хуснуллин, Минфин
18:53 06.11.2026
 
Названа главная причина ввода льготной ипотеки в Крыму

Хуснуллин назвал главную причину ввода в Севастополе и Крыму льготной ипотеки по ставке 8%

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь в Крыму
Вид на город Севастополь в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ипотека по ставке 8% запущена в Крыму и Севастополе, чтобы поддержать людей и строительный рынок, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
В пятницу в Минфине сообщили, что россияне с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года в Крыму и Севастополе смогут оформить льготную ипотеку под 8% на покупку жилья до 8 миллионов в строящемся многоквартирном доме или апартаментах.
"Задача сейчас - поддержать и людей, и строительный рынок. Ипотека является основным инструментом улучшения жилищных условий, а также прямой составляющей жилищного строительства. Поэтому мера позволит стимулировать спрос и поможет реализации строящихся проектов",- написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
По словам вице-премьера, доступность жилья в России остается одной из главных задач, поэтому важно предпринять все усилия, чтобы дома были достроены.
 
НедвижимостьБизнесРОССИЯКРЫМСЕВАСТОПОЛЬМарат ХуснуллинМинфин
 
 
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