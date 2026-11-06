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В Крыму заявили, что льготная ипотека поддержит строительную отрасль - 06.11.2026, ПРАЙМ
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В Крыму заявили, что льготная ипотека поддержит строительную отрасль
В Крыму заявили, что льготная ипотека поддержит строительную отрасль - 06.11.2026, ПРАЙМ
В Крыму заявили, что льготная ипотека поддержит строительную отрасль
Ипотека по ставке 8%, которая запущена для покупки жилья в Крыму и Севастополе, поддержит строительную отрасль и будет способствовать повышению спроса на... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T21:24+0300
2026-11-06T21:37+0300
недвижимость
бизнес
крым
севастополь
марат хуснуллин
минфин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - ПРАЙМ. Ипотека по ставке 8%, которая запущена для покупки жилья в Крыму и Севастополе, поддержит строительную отрасль и будет способствовать повышению спроса на недвижимость, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов. В пятницу в Минфине сообщили, что россияне с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года в Крыму и Севастополе смогут оформить льготную ипотеку под 8% на покупку жилья до 8 миллионов в строящемся многоквартирном доме или апартаментах. "Благодарю правительство России за принятое решение, для Крыма — актуальное и необходимое! В условиях кризиса эта мера позволит поддержать нашу строительную отрасль и улучшить крымчанам жилищные условия, будет способствовать повышению спроса на недвижимость на полуострове", - написал он в своем канале на платформе в "Максе". Ипотека по ставке 8% запущена в Крыму и Севастополе, чтобы поддержать людей и строительный рынок, заявил ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин.
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недвижимость, бизнес, крым, севастополь, марат хуснуллин, минфин
Недвижимость, Бизнес, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Марат Хуснуллин, Минфин
21:24 06.11.2026 (обновлено: 21:37 06.11.2026)
 
В Крыму заявили, что льготная ипотека поддержит строительную отрасль

Константинов: ипотека под 8% поддержит стройотрасль и спрос на недвижимость в Крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - ПРАЙМ. Ипотека по ставке 8%, которая запущена для покупки жилья в Крыму и Севастополе, поддержит строительную отрасль и будет способствовать повышению спроса на недвижимость, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
В пятницу в Минфине сообщили, что россияне с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года в Крыму и Севастополе смогут оформить льготную ипотеку под 8% на покупку жилья до 8 миллионов в строящемся многоквартирном доме или апартаментах.
"Благодарю правительство России за принятое решение, для Крыма — актуальное и необходимое! В условиях кризиса эта мера позволит поддержать нашу строительную отрасль и улучшить крымчанам жилищные условия, будет способствовать повышению спроса на недвижимость на полуострове", - написал он в своем канале на платформе в "Максе".
Ипотека по ставке 8% запущена в Крыму и Севастополе, чтобы поддержать людей и строительный рынок, заявил ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин.
 
НедвижимостьБизнесКРЫМСЕВАСТОПОЛЬМарат ХуснуллинМинфин
 
 
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