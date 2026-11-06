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В Крыму заявили, что льготная ипотека поддержит строительную отрасль

В Крыму заявили, что льготная ипотека поддержит строительную отрасль - 06.11.2026, ПРАЙМ

В Крыму заявили, что льготная ипотека поддержит строительную отрасль

Ипотека по ставке 8%, которая запущена для покупки жилья в Крыму и Севастополе, поддержит строительную отрасль и будет способствовать повышению спроса на... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T21:24+0300

2026-11-06T21:24+0300

2026-11-06T21:37+0300

недвижимость

бизнес

крым

севастополь

марат хуснуллин

минфин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - ПРАЙМ. Ипотека по ставке 8%, которая запущена для покупки жилья в Крыму и Севастополе, поддержит строительную отрасль и будет способствовать повышению спроса на недвижимость, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов. В пятницу в Минфине сообщили, что россияне с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года в Крыму и Севастополе смогут оформить льготную ипотеку под 8% на покупку жилья до 8 миллионов в строящемся многоквартирном доме или апартаментах. "Благодарю правительство России за принятое решение, для Крыма — актуальное и необходимое! В условиях кризиса эта мера позволит поддержать нашу строительную отрасль и улучшить крымчанам жилищные условия, будет способствовать повышению спроса на недвижимость на полуострове", - написал он в своем канале на платформе в "Максе". Ипотека по ставке 8% запущена в Крыму и Севастополе, чтобы поддержать людей и строительный рынок, заявил ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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недвижимость, бизнес, крым, севастополь, марат хуснуллин, минфин