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"Предпосылки для выхода в верхнюю половину диапазона": рубль начал снижение

"Предпосылки для выхода в верхнюю половину диапазона": рубль начал снижение - 06.11.2026, ПРАЙМ

"Предпосылки для выхода в верхнюю половину диапазона": рубль начал снижение

Курс рубля переходит к снижению в первые часы торгов пятницы, юань поддерживает прохождение налогового периода, откат цен на нефть ниже 100 долларов за баррель... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T11:58+0300

2026-11-06T11:58+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля переходит к снижению в первые часы торгов пятницы, юань поддерживает прохождение налогового периода, откат цен на нефть ниже 100 долларов за баррель и будущее повышение покупки валюты на рынке Минфином, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.24 мск растет на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,26 рубля. В начале торгов китайская валюта дешевела на 2 копейки. "Сегодня ожидаем попыток юаня продолжить волну восстановления. Календарный фактор в виде пониженного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в связи с прохождением пика налоговых выплат, откат цен на нефть и повышение с понедельника объемов покупок валюты по бюджетному правилу формируют предпосылки для выхода китайской валюты верхнюю половину диапазона 12-12,5 рублей.", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. Так, январский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 0,55% относительно предыдущего закрытия, до 97,73 доллара за баррель. Более того, в случае дальнейшего отката котировок на рынке энергоносителей, краткосрочно юань может попытаться выйти выше отметки 12,5 рублей, выступающей ближайшим сопротивлением, отмечает Зварич. "Сегодня Росстат опубликует недельную инфляцию, на следующей неделе ожидаются трехсторонние переговоры в Абу-Даби, за которыми рынок тоже будет следить. Ориентир на ближайшие дни оцениваем в диапазоне 81,1–83,1 рубля за доллар, 90,8–92,8 за евро и 12,2–12,5 за юань", - в свою очередь дает прогноз Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

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рынок, торги, абу-даби, богдан зварич, минфин, псб, росстат