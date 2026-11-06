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Курс юаня к рублю на Мосбирже ощутил поддержку Минфина

Курс юаня к рублю на Мосбирже ощутил поддержку Минфина - 06.11.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже ощутил поддержку Минфина

Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся укороченной рабочей неделе продемонстрировал рост, оттолкнувшись от ключевого... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T22:02+0300

2026-11-06T22:02+0300

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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся укороченной рабочей неделе продемонстрировал рост, оттолкнувшись от ключевого уровня 12 рублей.Волатильность курса осталась на уровне предыдущей недели. Диапазон колебаний курса за исследуемый период составил 12,08-12,30 рубля за юань.Курс юаня на неделе повышался три дня и один день снижался. В итоге китайская валюта за неделю подросла – уже вторую неделю подряд.Давление на курс рубля оказало объявление Минфином РФ новых параметров валютных операций на рынке по бюджетному правилу: покупка юаней Центробанком на Мосбирже в ноябре – начале декабря вырастет почти на четверть.Поддержка курсу рубля приходила от развития геополитической темы по поводу надежд на скорую трехстороннюю встречу РФ-США-Украина в Абу-Даби.Между тем, стоимость нефти после выборов в конгресс США рухнула ниже психологической отметки 100 долларов за баррель марки Brent, что также надавило на курс рубля.Стоимость китайской валюты на денежном рынке осталась низкой. Так, юаневая ставка к завершению недели составила +0,28% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,34% неделей ранее. При этом диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,26 - +0,58%.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю повысился на 21 копейку и составил 12,28 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ поднялся на 1,58 рубля до 82,14 рубля, а евро – на 2,53 рубля до 92,19 рубля.Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 8 тысяч рублей против 9,15 тысячи неделей ранее.Юань оттолкнулся вверх от 12 рублейКурс китайской валюты в первую половину недели направлялся снизу к середине диапазона 12-12,5 рубля. Пик налогового периода октября завершился, что сократило продажи валюты экспортерами. Импорт понемногу прибавлял, повышая спрос на валюту.При этом игроки рынка обратили внимание на значимые для рубля заявления. Так, ЦБ РФ в резюме обсуждения ключевой ставки оценил по оперативным данным, что ситуация на топливном рынке в РФ в октябре стабилизировалась.Однако устойчивое инфляционное давление повысилось, и для снижения устойчивой инфляции потребуется дольше поддерживать умеренно жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагал июльский прогноз, отметил ЦБ.Также регулятор оценил, что накопленный прирост рублевой денежной массы с начала года превысил диапазон значений 2016 – 2019 годов. Значительный вклад в ее увеличение продолжали вносить кредитование экономики и бюджетные операции, пояснил ЦБ.ПрогнозыВо второй половине укороченной рабочей недели курс юаня к российской валюте закреплялся в середине диапазона 12-12,5 рубля.Давление на рубль оказали оценки Минфина РФ. Ведомство заявило, что с 9 ноября по 4 декабря купит валюту и золото по бюджетному правилу на 312,63 миллиарда рублей, по 15,6 миллиарда рублей в день. В период с 7 октября по 6 ноября общий объем покупки Минфином валюты и золота по бюджетному правилу составляет 279,42 миллиарда рублей, а объем ежедневных операций - 12,7 миллиарда рублей, сообщал Минфин ранее.ЦБ РФ во втором полугодии текущего года добавляет к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. Таким образом, итоговые покупки валюты регулятором вырастут с 12,12 миллиарда рублей в сутки до 15,02 миллиарда, то есть на 24%.Таким образом, уже с начала следующей недели спрос со стороны ЦБ на валюту на рынке вырастет почти на четверть. Это может качнуть рыночный баланс в пользу роста курсов валют по отношению к рублю. Поэтому на следующей неделе курс юаня на Мосбирже может протестировать психологическую отметку 12,5 рубля.Автор: Дмитрий Майоров, корреспондент агентства "Прайм"

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Дмитрий Майоров https://img.cdn1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://img.cdn1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

рынок, торги, юань, валюта, курсы валют, рубль, мнения аналитиков