https://1prime.ru/20261106/lekarstva-874976236.html

В селах разрешили продажу лекарств в почтовых отделениях

В селах разрешили продажу лекарств в почтовых отделениях - 06.11.2026, ПРАЙМ

В селах разрешили продажу лекарств в почтовых отделениях

Правительство РФ разрешило продажу медикаментов в почтовых отделениях сельских населенных пунктов, где отсутствуют аптеки и медорганизации, сообщили журналистам | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T10:25+0300

2026-11-06T10:25+0300

2026-11-06T10:25+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило продажу медикаментов в почтовых отделениях сельских населенных пунктов, где отсутствуют аптеки и медорганизации, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России. "Правительство приняло ряд решений для повышения доступности лекарств. В частности, продажа востребованных препаратов станет возможна в сельских почтовых отделениях и в передвижных аптечных пунктах", - говорится в сообщении. Согласно документу, продажа медикаментов разрешена в почтовых отделениях сельских населенных пунктов, где отсутствуют аптечные и медицинские организации.

https://1prime.ru/20261106/apteka-874976148.html

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бизнес, россия, здоровье, минздрав