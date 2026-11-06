https://1prime.ru/20261106/lekarstva-874976236.html
В селах разрешили продажу лекарств в почтовых отделениях
В селах разрешили продажу лекарств в почтовых отделениях - 06.11.2026, ПРАЙМ
В селах разрешили продажу лекарств в почтовых отделениях
Правительство РФ разрешило продажу медикаментов в почтовых отделениях сельских населенных пунктов, где отсутствуют аптеки и медорганизации, сообщили журналистам | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T10:25+0300
2026-11-06T10:25+0300
2026-11-06T10:25+0300
бизнес
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минздрав
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило продажу медикаментов в почтовых отделениях сельских населенных пунктов, где отсутствуют аптеки и медорганизации, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России. "Правительство приняло ряд решений для повышения доступности лекарств. В частности, продажа востребованных препаратов станет возможна в сельских почтовых отделениях и в передвижных аптечных пунктах", - говорится в сообщении. Согласно документу, продажа медикаментов разрешена в почтовых отделениях сельских населенных пунктов, где отсутствуют аптечные и медицинские организации.
https://1prime.ru/20261106/apteka-874976148.html
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бизнес, россия, здоровье, минздрав
Бизнес, РОССИЯ, Здоровье, Минздрав
В селах разрешили продажу лекарств в почтовых отделениях
Правительство разрешило продажу лекарств в почтовых отделениях сельских населенных пунктов
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило продажу медикаментов в почтовых отделениях сельских населенных пунктов, где отсутствуют аптеки и медорганизации, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.
"Правительство приняло ряд решений для повышения доступности лекарств. В частности, продажа востребованных препаратов станет возможна в сельских почтовых отделениях и в передвижных аптечных пунктах", - говорится в сообщении.
Согласно документу, продажа медикаментов разрешена в почтовых отделениях сельских населенных пунктов, где отсутствуют аптечные и медицинские организации.
Названы регионы, где стартует продажа лекарств в передвижных аптеках