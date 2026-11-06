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Более 40% населения Ливии живут за чертой бедности, заявил эксперт

Более 40% населения Ливии живут за чертой бедности, заявил эксперт - 06.11.2026, ПРАЙМ

Более 40% населения Ливии живут за чертой бедности, заявил эксперт

Более 40% населения Ливии живут за чертой бедности, а национальная валюта за последнее десятилетие потеряла около 85% своей стоимости, сообщил РИА Новости глава | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T14:34+0300

2026-11-06T14:34+0300

2026-11-06T14:34+0300

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БЕНГАЗИ, 6 ноя - ПРАЙМ. Более 40% населения Ливии живут за чертой бедности, а национальная валюта за последнее десятилетие потеряла около 85% своей стоимости, сообщил РИА Новости глава Национального совета по планированию страны Ахмед Абрейдан. "За последнее десятилетие динар потерял около 85% своей стоимости... Предварительные оценки показывают, что более 40% населения оказались за чертой бедности в результате экономического кризиса, который напрямую затрагивает жизнь граждан", - сказал собеседник агентства. По его словам, оценка основана на социальных и экономических показателях, в том числе уровне безработицы, динамике обменного курса и общей экономической ситуации в стране. Абрейдан отметил, что обесценивание национальной валюты негативно сказалось на покупательной способности населения и создало угрозу финансовой стабильности. "Продолжение этих экономических дисбалансов усугубляет условия жизни в стране и требует незамедлительных действий", - подчеркнул он. Глава совета выразил надежду, что исполнительная власть объединится, а политические силы смогут совместно преодолеть кризис. По его словам, Ливия остается единой страной и единым обществом, а существующий раскол проходит между политиками, а не между гражданами. В настоящее время в Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - базируется в Триполи. На востоке страны действует утвержденное парламентом правительство под руководством Усамы Хаммада, которое поддерживает ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара. Ситуация двоевластия возникла в результате событий марта 2011 года, когда страны НАТО начали наносить удары по Ливии, оказывая поддержку вооруженным повстанцам. Стороны ведут переговоры по объединению армии и других государственных институтов.

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мировая экономика, финансы, ливия, халифа хафтар, оон, нато