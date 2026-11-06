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В Ливии разрабатывают экстренный план по спасению экономики

В Ливии разрабатывают экстренный план по спасению экономики - 06.11.2026, ПРАЙМ

В Ливии разрабатывают экстренный план по спасению экономики

Экстренный план по спасению экономики Ливии находится в разработке, сообщил РИА Новости глава ливийского Национального совета по планированию Ахмед Абрейдан. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T16:01+0300

2026-11-06T16:01+0300

2026-11-06T16:04+0300

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БЕНГАЗИ, 6 ноя - ПРАЙМ. Экстренный план по спасению экономики Ливии находится в разработке, сообщил РИА Новости глава ливийского Национального совета по планированию Ахмед Абрейдан. Председатель Палаты представителей Ливии Салихин Абдель Наби объявлял в октябре о создании комитета экономических экспертов совместно с Национальным советом по планированию, который займется пересмотром проекта государственного бюджета, сокращением расходов и корректировкой его отдельных статей, в том числе затрат на топливо, сообщалось на официальном сайте Палаты представителей. "Сейчас разрабатывается экстренный план по спасению ливийской экономики. Он будет включать план государственного бюджета на 2027 год, а также экономическую программу на период с 2027 по 2032 год", - рассказал агентству Абрейдан. По его словам, разработкой программы займется группа ливийских ученых и экспертов под руководством Национального совета по планированию. Для подготовки бюджета на 2027 год создадут специальный комитет под руководством Палаты представителей с участием ее комитета по финансам и государственному бюджету и Нацсовета по планированию, проект подготовят в координации с правительством, а затем направят в парламент на утверждение, отметил глава совета. Он сообщил, что бюджет будет подготовлен до конца декабря, чтобы его можно было утвердить в январе или феврале 2027 года. Принять документ важно до марта, уточнил он. Принятие единого бюджета осложняется существованием двух правительств, добавил Абрейдан, выразив надежду, что исполнительная власть объединится, а политические силы смогут совместно преодолеть кризис. В настоящее время в Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - базируется в Триполи. На востоке страны действует утвержденное парламентом правительство под руководством Усамы Хаммада, которое поддерживает ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара. Ситуация двоевластия возникла в результате событий марта 2011 года, когда страны НАТО начали наносить удары по Ливии, оказывая поддержку вооруженным повстанцам. Стороны ведут переговоры по объединению армии и других государственных институтов.

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мировая экономика, ливия, халифа хафтар, оон, нато