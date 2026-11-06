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Лукашенко потребовал покончить с иждивенчеством в сельском хозяйстве - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Лукашенко потребовал покончить с иждивенчеством в сельском хозяйстве
Лукашенко потребовал покончить с иждивенчеством в сельском хозяйстве - 06.11.2026, ПРАЙМ
Лукашенко потребовал покончить с иждивенчеством в сельском хозяйстве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал покончить с иждивенчеством в белорусском сельском хозяйстве. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T20:12+0300
2026-11-06T20:12+0300
общество
белоруссия
александр лукашенко
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875003150.jpg?1793985136
МИНСК, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал покончить с иждивенчеством в белорусском сельском хозяйстве. "В сельском хозяйстве иждивенчество у нас чрезмерное. Это я уже вижу. Иждивенчества быть не должно", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта. Президент Белоруссии отметил, что в скором времени власти будут рассматривать вопросы, касающиеся дотаций селу. "Хватит вот так вот выкидывать деньги. И сами не знаем куда. Это не значит, что мы сократим. Может, даже увеличим деньги для села. Но мы должны четко понимать, система должна быть здравой. Может, кому-то уже и не надо помогать", - добавил он. Лукашенко также указал на необходимость навести порядок во всех хозяйствах.
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общество , белоруссия, александр лукашенко
Общество , БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
20:12 06.11.2026
 
Лукашенко потребовал покончить с иждивенчеством в сельском хозяйстве

Лукашенко потребовал покончить с иждивенчеством в белорусском сельском хозяйстве

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МИНСК, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал покончить с иждивенчеством в белорусском сельском хозяйстве.
"В сельском хозяйстве иждивенчество у нас чрезмерное. Это я уже вижу. Иждивенчества быть не должно", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.
Президент Белоруссии отметил, что в скором времени власти будут рассматривать вопросы, касающиеся дотаций селу.
"Хватит вот так вот выкидывать деньги. И сами не знаем куда. Это не значит, что мы сократим. Может, даже увеличим деньги для села. Но мы должны четко понимать, система должна быть здравой. Может, кому-то уже и не надо помогать", - добавил он.
Лукашенко также указал на необходимость навести порядок во всех хозяйствах.
 
ОбществоБЕЛОРУССИЯАлександр Лукашенко
 
 
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