https://1prime.ru/20261106/lukashenko-875003150.html

Лукашенко потребовал покончить с иждивенчеством в сельском хозяйстве

Лукашенко потребовал покончить с иждивенчеством в сельском хозяйстве - 06.11.2026, ПРАЙМ

Лукашенко потребовал покончить с иждивенчеством в сельском хозяйстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал покончить с иждивенчеством в белорусском сельском хозяйстве. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T20:12+0300

2026-11-06T20:12+0300

2026-11-06T20:12+0300

общество

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал покончить с иждивенчеством в белорусском сельском хозяйстве. "В сельском хозяйстве иждивенчество у нас чрезмерное. Это я уже вижу. Иждивенчества быть не должно", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта. Президент Белоруссии отметил, что в скором времени власти будут рассматривать вопросы, касающиеся дотаций селу. "Хватит вот так вот выкидывать деньги. И сами не знаем куда. Это не значит, что мы сократим. Может, даже увеличим деньги для села. Но мы должны четко понимать, система должна быть здравой. Может, кому-то уже и не надо помогать", - добавил он. Лукашенко также указал на необходимость навести порядок во всех хозяйствах.

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общество , белоруссия, александр лукашенко