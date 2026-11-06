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МАГАТЭ: РФ на высоком уровне обеспечивает безопасность своих объектов АЭС
МАГАТЭ: РФ на высоком уровне обеспечивает безопасность своих объектов АЭС - 06.11.2026, ПРАЙМ
МАГАТЭ: РФ на высоком уровне обеспечивает безопасность своих объектов АЭС
Россия на высоком уровне обеспечивает безопасность своих объектов атомной энергетики в соответствии с нормами МАГАТЭ, заявила заместитель генерального директора | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T11:59+0300
2026-11-06T11:59+0300
2026-11-06T11:59+0300
россия
магатэ
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия на высоком уровне обеспечивает безопасность своих объектов атомной энергетики в соответствии с нормами МАГАТЭ, заявила заместитель генерального директора - директор департамента ядерной и радиационной безопасности МАГАТЭ Карин Эрвью. Она выступила по видео-связи на пресс-конференции, посвященной результатам прошедшей в России миссии МАГАТЭ по оценке системы регулирования ядерной и радиационной безопасности объектов мирного атома. "В ходе этой двухнедельной миссии было установлено, что Российская Федерация на достаточно высоком уровне соответствует нормам безопасности МАГАТЭ", - сказала Эрвью.
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россия, магатэ
МАГАТЭ: РФ на высоком уровне обеспечивает безопасность своих объектов АЭС
МАГАТЭ: Россия на высоком уровне обеспечивает безопасность своих атомных объектов
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия на высоком уровне обеспечивает безопасность своих объектов атомной энергетики в соответствии с нормами МАГАТЭ, заявила заместитель генерального директора - директор департамента ядерной и радиационной безопасности МАГАТЭ Карин Эрвью.
Она выступила по видео-связи на пресс-конференции, посвященной результатам прошедшей в России миссии МАГАТЭ по оценке системы регулирования ядерной и радиационной безопасности объектов мирного атома.
"В ходе этой двухнедельной миссии было установлено, что Российская Федерация на достаточно высоком уровне соответствует нормам безопасности МАГАТЭ", - сказала Эрвью.