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МАГАТЭ: РФ на высоком уровне обеспечивает безопасность своих объектов АЭС - 06.11.2026, ПРАЙМ
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МАГАТЭ: РФ на высоком уровне обеспечивает безопасность своих объектов АЭС
МАГАТЭ: РФ на высоком уровне обеспечивает безопасность своих объектов АЭС - 06.11.2026, ПРАЙМ
МАГАТЭ: РФ на высоком уровне обеспечивает безопасность своих объектов АЭС
Россия на высоком уровне обеспечивает безопасность своих объектов атомной энергетики в соответствии с нормами МАГАТЭ, заявила заместитель генерального директора | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T11:59+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия на высоком уровне обеспечивает безопасность своих объектов атомной энергетики в соответствии с нормами МАГАТЭ, заявила заместитель генерального директора - директор департамента ядерной и радиационной безопасности МАГАТЭ Карин Эрвью. Она выступила по видео-связи на пресс-конференции, посвященной результатам прошедшей в России миссии МАГАТЭ по оценке системы регулирования ядерной и радиационной безопасности объектов мирного атома. "В ходе этой двухнедельной миссии было установлено, что Российская Федерация на достаточно высоком уровне соответствует нормам безопасности МАГАТЭ", - сказала Эрвью.
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россия, магатэ
РОССИЯ, МАГАТЭ
11:59 06.11.2026
 
МАГАТЭ: РФ на высоком уровне обеспечивает безопасность своих объектов АЭС

МАГАТЭ: Россия на высоком уровне обеспечивает безопасность своих атомных объектов

© Фото : IAEAМАГАТЭ
МАГАТЭ - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2026
© Фото : IAEA
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия на высоком уровне обеспечивает безопасность своих объектов атомной энергетики в соответствии с нормами МАГАТЭ, заявила заместитель генерального директора - директор департамента ядерной и радиационной безопасности МАГАТЭ Карин Эрвью.
Она выступила по видео-связи на пресс-конференции, посвященной результатам прошедшей в России миссии МАГАТЭ по оценке системы регулирования ядерной и радиационной безопасности объектов мирного атома.
"В ходе этой двухнедельной миссии было установлено, что Российская Федерация на достаточно высоком уровне соответствует нормам безопасности МАГАТЭ", - сказала Эрвью.
 
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