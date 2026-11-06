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В аэропорту Махачкалы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Махачкалы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 06.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Махачкалы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Махачкалы, сообщила Росавиация. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T13:15+0300

2026-11-06T13:15+0300

2026-11-06T13:15+0300

бизнес

махачкала

росавиация

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Махачкалы, сообщила Росавиация. "Аэропорт Махачкала (Уйташ). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, махачкала, росавиация