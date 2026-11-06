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Starlink Mobile: как Маск свяжет воедино свою империю ИИ, роботов и Tesla

Starlink Mobile: как Маск свяжет воедино свою империю ИИ, роботов и Tesla - 06.11.2026, ПРАЙМ

Starlink Mobile: как Маск свяжет воедино свою империю ИИ, роботов и Tesla

Компания SpaceX Илона Маска, уже изменившая рынок спутникового интернета, теперь берется за наземную беспроводную связь. Как сообщает Bloomberg, проект Starlink | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T15:36+0300

2026-11-06T15:36+0300

2026-11-06T15:57+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Компания SpaceX Илона Маска, уже изменившая рынок спутникового интернета, теперь берется за наземную беспроводную связь. Как сообщает Bloomberg, проект Starlink Mobile — это не просто вызов Verizon, T-Mobile и AT&T. Это попытка создать инфраструктуру, которая свяжет воедино всю бизнес-империю Маска: от ИИ-моделей Grok и роботов Tesla до беспилотных автомобилей и будущих дата-центров на орбите.Идея проста по замыслу и сложна по исполнению: объединить спутники Starlink с мобильными антеннами, оптоволокном и другой наземной инфраструктурой, чтобы обычные смартфоны получали сигнал и с Земли, и из космоса. Результат — покрытие без "мертвых зон", особенно в сельской местности США. Именно такая повсеместная связь нужна устройствам Маска, которые должны работать автономно и постоянно обмениваться данными.Starlink уже помогает T-Mobile закрывать пробелы в покрытии. Но новая сеть должна стать масштабнее: SpaceX разрабатывает спутники V2, которые будут запускаться на Starship и обеспечат "более чем в 100 раз большую пропускную способность". Пока Starship отстает от графика: к концу октября 2026 года — три полета против более 120 запусков Falcon 9 за тот же период."Речь идет о более широком видении связанной экосистемы интеллекта и устройств", — сказал Дэвид Барден, аналитик New Street Research.Для реализации плана SpaceX уже купила лицензии на среднечастотный спектр у EchoStar за $17 млрд и лицензии на 800 МГц у Grain Management. Компания ведет переговоры с Crown Castle о доступе как минимум к 80 тыс. вышек, а также планирует использовать домашнее оборудование Starlink для излучения мобильного сигнала. Аналитики MoffettNathanson предупреждают: "Сайты будут размещаться там, где находятся подписчики, а не обязательно там, где они нужны". К 2028 году производители телефонов обещают чипы, лучше оптимизированные для спутниковой связи.Для империи Маска это критически важно. Grok AI, гуманоидные роботы Tesla, беспилотные автомобили и орбитальные дата-центры — все они зависят от широкой и надежной связи. Чем больше устройств и систем объединяются в единую сеть, тем ценнее становится способность Земли и космоса взаимодействовать без разрывов. Именно поэтому Starlink Mobile — не просто еще один оператор, а фундамент для следующего технологического рывка Маска.Конкурентам — Verizon, T-Mobile и AT&T — придется несладко: их акции уже снизились из-за мобильных планов SpaceX. Операторы отвечают программами лояльности и пакетными предложениями. Полноценный запуск сети может занять до восьми лет, хотя Маск говорит о двух. Но если он удастся, Starlink Mobile станет не только источником дохода, но и нервной системой всей бизнес-империи Маска.

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технологии, сша, spacex, tesla, t-mobile