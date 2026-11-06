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МЭР ожидает 32 миллиона туристических поездок по России по итогам зимы

МЭР ожидает 32 миллиона туристических поездок по России по итогам зимы - 06.11.2026, ПРАЙМ

МЭР ожидает 32 миллиона туристических поездок по России по итогам зимы

Порядка 32 миллионов туристических поездок по России ожидается по итогам предстоящего зимнего сезона, что сопоставимо с прошлогодними показателями, сообщил... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T12:41+0300

2026-11-06T12:41+0300

2026-11-06T13:04+0300

туризм

бизнес

россия

максим решетников

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Порядка 32 миллионов туристических поездок по России ожидается по итогам предстоящего зимнего сезона, что сопоставимо с прошлогодними показателями, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Мы исходим из того, что зимние месяцы и новогодние праздники поддержат спрос на путешествия по стране и ожидаем порядка 32 миллионов поездок, что в целом сопоставимо с цифрами прошлого сезона", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России. По словам главы Минэкономразвития, в настоящее время бронирования отстают от прошлогодних показателей: туристы не спешат планировать поездки заранее и занимаются организацией отдыха за пару недель, а иногда за несколько дней до поездки. Так, снижение глубины бронирования является фактором, который предстоит учитывать отелям и регионам при прогнозировании загрузки. "В условиях изменения поведения покупателей и усиления конкуренции с зарубежными направлениями отели сдержали рост цен на зимний сезон: плюс 4% к уровню прошлого года, что ниже инфляции", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, максим решетников