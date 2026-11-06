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МЭР ожидает 32 миллиона туристических поездок по России по итогам зимы - 06.11.2026, ПРАЙМ
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МЭР ожидает 32 миллиона туристических поездок по России по итогам зимы
МЭР ожидает 32 миллиона туристических поездок по России по итогам зимы - 06.11.2026, ПРАЙМ
МЭР ожидает 32 миллиона туристических поездок по России по итогам зимы
Порядка 32 миллионов туристических поездок по России ожидается по итогам предстоящего зимнего сезона, что сопоставимо с прошлогодними показателями, сообщил... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T12:41+0300
2026-11-06T13:04+0300
туризм
бизнес
россия
максим решетников
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874983351.jpg?1793959478
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Порядка 32 миллионов туристических поездок по России ожидается по итогам предстоящего зимнего сезона, что сопоставимо с прошлогодними показателями, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Мы исходим из того, что зимние месяцы и новогодние праздники поддержат спрос на путешествия по стране и ожидаем порядка 32 миллионов поездок, что в целом сопоставимо с цифрами прошлого сезона", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России. По словам главы Минэкономразвития, в настоящее время бронирования отстают от прошлогодних показателей: туристы не спешат планировать поездки заранее и занимаются организацией отдыха за пару недель, а иногда за несколько дней до поездки. Так, снижение глубины бронирования является фактором, который предстоит учитывать отелям и регионам при прогнозировании загрузки. "В условиях изменения поведения покупателей и усиления конкуренции с зарубежными направлениями отели сдержали рост цен на зимний сезон: плюс 4% к уровню прошлого года, что ниже инфляции", - заключил он.
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туризм, бизнес, россия, максим решетников
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Максим Решетников
12:41 06.11.2026 (обновлено: 13:04 06.11.2026)
 
МЭР ожидает 32 миллиона туристических поездок по России по итогам зимы

Решетников: около 32 млн турпоездок ожидается по итогам предстоящего зимнего сезона

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Порядка 32 миллионов туристических поездок по России ожидается по итогам предстоящего зимнего сезона, что сопоставимо с прошлогодними показателями, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"Мы исходим из того, что зимние месяцы и новогодние праздники поддержат спрос на путешествия по стране и ожидаем порядка 32 миллионов поездок, что в целом сопоставимо с цифрами прошлого сезона", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России.
По словам главы Минэкономразвития, в настоящее время бронирования отстают от прошлогодних показателей: туристы не спешат планировать поездки заранее и занимаются организацией отдыха за пару недель, а иногда за несколько дней до поездки.
Так, снижение глубины бронирования является фактором, который предстоит учитывать отелям и регионам при прогнозировании загрузки.
"В условиях изменения поведения покупателей и усиления конкуренции с зарубежными направлениями отели сдержали рост цен на зимний сезон: плюс 4% к уровню прошлого года, что ниже инфляции", - заключил он.
 
ТуризмБизнесРОССИЯМаксим Решетников
 
 
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