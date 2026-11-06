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МЭР поддержало идею ЦБ о возврате денег при отмене покупок

МЭР поддержало идею ЦБ о возврате денег при отмене покупок - 06.11.2026, ПРАЙМ

МЭР поддержало идею ЦБ о возврате денег при отмене покупок

Минэкономразвития РФ поддерживает инициативу ЦБ о возврате денег клиентов при отмене покупок на электронных платформах на те же платежные карты, с которых... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T18:02+0300

2026-11-06T18:02+0300

2026-11-06T18:02+0300

россия

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ поддерживает инициативу ЦБ о возврате денег клиентов при отмене покупок на электронных платформах на те же платежные карты, с которых осуществлялась оплата, сообщили РИА Новости в Минэкономразвития РФ. "Инициатива Банка России о возврате средств на то же электронное средство платежа, с которого была произведена оплата, полностью соответствует логике закона о платформенной экономике и его вектору по защите прав пользователей посреднических платформ", - прокомментировали в министерстве. Сейчас маркетплейсы при возврате товара могут вернуть деньги клиентам на электронные кошельки, открытые на самих этих платформах. Причем средства с таких кошельков часто бывает сложно вывести, а клиенты могут потратить их только на покупки на той же платформе. ЦБ ранее рекомендовал банкам при проведении расчетов на посреднической цифровой платформе возвращать деньги за отмененную операцию на то же электронное средство платежа, с которого был оплачен заказ. Исключение предусматривалось только в случаях, если клиент сам указал другие электронные платежные средства или расчетный счет для возврата. Однако на практике эта рекомендация исполняется не всегда. Кроме того, в Минэкономразвития отметили, что вступивший в силу месяц назад закон о регулировании платформенной экономики закрепил обязанность оператора платформы обеспечить потребителю возврат уплаченных средств. "Предложение ЦБ наполняет уже существующую обязанность реальным механизмом исполнения", - объяснили в министерстве. При этом там добавили, что необходимо "оценить риски" при возможности указания альтернативного электронного средства платежа, а "также проработать вопрос установления аналогичного режима для возврата наличных денежных средств".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, бизнес, банк россии