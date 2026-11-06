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МИД: поставки российского дизеля стабилизируют мировые энергорынки - 06.11.2026, ПРАЙМ
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МИД: поставки российского дизеля стабилизируют мировые энергорынки
МИД: поставки российского дизеля стабилизируют мировые энергорынки - 06.11.2026, ПРАЙМ
МИД: поставки российского дизеля стабилизируют мировые энергорынки
Поставки российского дизельного топлива на мировые энергорынки будут способствовать их стабилизации, заявил в интервью РИА Новости директор департамента... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T08:12+0300
2026-11-06T08:12+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Поставки российского дизельного топлива на мировые энергорынки будут способствовать их стабилизации, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "В нынешних условиях растущей макроэкономической турбулентности поступление дополнительных объемов российского дизеля на глобальные энергорынки, безусловно, посодействует их стабилизации, хотя и не сможет в полной мере устранить весь накопившийся дефицит", - сказал он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ранее сообщения СМИ о якобы изменении курса танкеров с российским дизтопливом, направлявшихся в США, заявил, что отгруженный в рамках достигнутых ранее договоренностей дизель найдет своих покупателей. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
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россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, мид рф, нпз
РОССИЯ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, МИД РФ, НПЗ
08:12 06.11.2026
 
МИД: поставки российского дизеля стабилизируют мировые энергорынки

МИД: поставки российского дизеля на мировые рынки будут способствовать их стабилизации

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД РФ
МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Поставки российского дизельного топлива на мировые энергорынки будут способствовать их стабилизации, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"В нынешних условиях растущей макроэкономической турбулентности поступление дополнительных объемов российского дизеля на глобальные энергорынки, безусловно, посодействует их стабилизации, хотя и не сможет в полной мере устранить весь накопившийся дефицит", - сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ранее сообщения СМИ о якобы изменении курса танкеров с российским дизтопливом, направлявшихся в США, заявил, что отгруженный в рамках достигнутых ранее договоренностей дизель найдет своих покупателей.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
 
РОССИЯСШАУКРАИНАДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинМИД РФНПЗ
 
 
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