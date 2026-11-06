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МИД Японии выразил протест Ноздреву из-за передачи российских активов JTI - 06.11.2026, ПРАЙМ
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МИД Японии выразил протест Ноздреву из-за передачи российских активов JTI
МИД Японии выразил протест Ноздреву из-за передачи российских активов JTI - 06.11.2026, ПРАЙМ
МИД Японии выразил протест Ноздреву из-за передачи российских активов JTI
Глава департамента Европы МИД Японии Кимитакэ Накамура выразил послу России Николаю Ноздреву протест в связи с передачей российских активов табачной группы... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T08:37+0300
2026-11-06T08:44+0300
россия
мировая экономика
япония
европа
санкт-петербург
дмитрий песков
владимир путин
мид
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ТОКИО, 6 ноя - ПРАЙМ. Глава департамента Европы МИД Японии Кимитакэ Накамура выразил послу России Николаю Ноздреву протест в связи с передачей российских активов табачной группы Japan Tobacco Inc. (JTI) под временное управление, сообщило в пятницу агентство Киодо со ссылкой на представителей японского внешнеполитического ведомства. Президент РФ Владимир Путин передал российские активы табачной группы Japan Tobacco Inc. (JTI) во временное управление компании "Промышленные активы", соответствующий документ был размещен в четверг на сайте официального опубликования правовых актов. Во временное управление перешли фабрики готовой продукции "Петро" в Санкт-Петербурге и "JTI Донской табак" в Ростове-на-Дону, а также предприятия по обработке табачного сырья "JTI Елец" в Липецкой области и "Крес Нева" в Ленинградской области. "Генеральный директор департамента Европы МИД Японии Кимитакэ Накамура выразил протест послу России в Японии Николаю Ноздреву в связи с подписанием указа и призвал отменить его", - говорится в сообщении агентства. "Япония неоднократно призывала Россию защищать законные интересы японских граждан и компаний", - заявила Катаяма. По ее словам, правительство продолжит внимательно следить за ситуацией и принимать необходимые меры в координации с профильными ведомствами и JTI. В свою очередь, компания JTI сообщила, что изучает подробности произошедшего, возможные дальнейшие меры и влияние решения на группу. Компания также сообщила, что четыре ее производственные компании в России стали объектами временного управления в соответствии с указом, подписанным 5 ноября. В пятницу в ходе пресс-конференции министр финансов Японии Сацуки Катаяма призвала Москву отменить принятое решение. В сентябре во временное управление были переданы активы ряда других зарубежных компаний, среди которых активы швейцарского производителя продуктов питания Nestle, французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан") и другие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ранее передачу активов иностранных компаний во временное управление, назвал такие меры продолжением тренда, отметив, что одним из основных факторов решения стало то, что компании - из недружественных стран. Песков также отмечал, что решения о передаче активов иностранных компаний во временное управление принимаются с учетом вовлеченности их стран в прямые боевые действия против России.
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россия, мировая экономика, япония, европа, санкт-петербург, дмитрий песков, владимир путин, мид, jti, nestle
РОССИЯ, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, ЕВРОПА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, МИД, JTI, Nestle
08:37 06.11.2026 (обновлено: 08:44 06.11.2026)
 
МИД Японии выразил протест Ноздреву из-за передачи российских активов JTI

Киодо: МИД Японии выразил Ноздреву протест из-за передачи российских активов JTI

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ТОКИО, 6 ноя - ПРАЙМ. Глава департамента Европы МИД Японии Кимитакэ Накамура выразил послу России Николаю Ноздреву протест в связи с передачей российских активов табачной группы Japan Tobacco Inc. (JTI) под временное управление, сообщило в пятницу агентство Киодо со ссылкой на представителей японского внешнеполитического ведомства.
Президент РФ Владимир Путин передал российские активы табачной группы Japan Tobacco Inc. (JTI) во временное управление компании "Промышленные активы", соответствующий документ был размещен в четверг на сайте официального опубликования правовых актов. Во временное управление перешли фабрики готовой продукции "Петро" в Санкт-Петербурге и "JTI Донской табак" в Ростове-на-Дону, а также предприятия по обработке табачного сырья "JTI Елец" в Липецкой области и "Крес Нева" в Ленинградской области.
"Генеральный директор департамента Европы МИД Японии Кимитакэ Накамура выразил протест послу России в Японии Николаю Ноздреву в связи с подписанием указа и призвал отменить его", - говорится в сообщении агентства.
"Япония неоднократно призывала Россию защищать законные интересы японских граждан и компаний", - заявила Катаяма. По ее словам, правительство продолжит внимательно следить за ситуацией и принимать необходимые меры в координации с профильными ведомствами и JTI.
В свою очередь, компания JTI сообщила, что изучает подробности произошедшего, возможные дальнейшие меры и влияние решения на группу. Компания также сообщила, что четыре ее производственные компании в России стали объектами временного управления в соответствии с указом, подписанным 5 ноября.
В пятницу в ходе пресс-конференции министр финансов Японии Сацуки Катаяма призвала Москву отменить принятое решение.
В сентябре во временное управление были переданы активы ряда других зарубежных компаний, среди которых активы швейцарского производителя продуктов питания Nestle, французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан") и другие.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ранее передачу активов иностранных компаний во временное управление, назвал такие меры продолжением тренда, отметив, что одним из основных факторов решения стало то, что компании - из недружественных стран. Песков также отмечал, что решения о передаче активов иностранных компаний во временное управление принимаются с учетом вовлеченности их стран в прямые боевые действия против России.
 
РОССИЯМировая экономикаЯПОНИЯЕВРОПАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГДмитрий ПесковВладимир ПутинМИДJTINestle
 
 
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