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У МИД нет данных о наличии исков от компаний ЕС к России
У МИД нет данных о наличии исков от компаний ЕС к России - 06.11.2026, ПРАЙМ
У МИД нет данных о наличии исков от компаний ЕС к России
У МИД РФ нет данных о наличии исков со стороны компаний Евросоюза с требованием компенсации понесенного в России ущерба, заявил в интервью РИА Новости директор... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T08:46+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. У МИД РФ нет данных о наличии исков со стороны компаний Евросоюза с требованием компенсации понесенного в России ущерба, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества внешнеполитического ведомства Дмитрий Биричевский.
"На текущий момент у нас нет данных о наличии или отсутствии соответствующих исковых требований", - сказал он агентству.
В любом случае, отметил дипломат, "попытки европейского бизнеса таким способом компенсировать потери будут непропорциональны реальному ущербу, который несут компании из ЕС из-за проводимой Евросоюзом антироссийской политики".
Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ ввел меры, которые позволят компаниям ЕС требовать через местные суды компенсацию за ущерб, понесенный в результате санкций, введенных Россией.
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У МИД нет данных о наличии исков от компаний ЕС к России
Биричевский: у МИД нет данных о наличии исков ЕС с требованием компенсации ущерба
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. У МИД РФ нет данных о наличии исков со стороны компаний Евросоюза с требованием компенсации понесенного в России ущерба, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества внешнеполитического ведомства Дмитрий Биричевский.
"На текущий момент у нас нет данных о наличии или отсутствии соответствующих исковых требований", - сказал он агентству.
В любом случае, отметил дипломат, "попытки европейского бизнеса таким способом компенсировать потери будут непропорциональны реальному ущербу, который несут компании из ЕС из-за проводимой Евросоюзом антироссийской политики".
Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ ввел меры, которые позволят компаниям ЕС требовать через местные суды компенсацию за ущерб, понесенный в результате санкций, введенных Россией.