https://1prime.ru/20261106/mid-874971294.html

У МИД нет данных о наличии исков от компаний ЕС к России

У МИД нет данных о наличии исков от компаний ЕС к России - 06.11.2026, ПРАЙМ

У МИД нет данных о наличии исков от компаний ЕС к России

У МИД РФ нет данных о наличии исков со стороны компаний Евросоюза с требованием компенсации понесенного в России ущерба, заявил в интервью РИА Новости директор... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T08:46+0300

2026-11-06T08:46+0300

2026-11-06T08:46+0300

ес

мид рф

мид

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874971294.jpg?1793944017

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. У МИД РФ нет данных о наличии исков со стороны компаний Евросоюза с требованием компенсации понесенного в России ущерба, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества внешнеполитического ведомства Дмитрий Биричевский. "На текущий момент у нас нет данных о наличии или отсутствии соответствующих исковых требований", - сказал он агентству. В любом случае, отметил дипломат, "попытки европейского бизнеса таким способом компенсировать потери будут непропорциональны реальному ущербу, который несут компании из ЕС из-за проводимой Евросоюзом антироссийской политики". Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ ввел меры, которые позволят компаниям ЕС требовать через местные суды компенсацию за ущерб, понесенный в результате санкций, введенных Россией.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, мид рф, мид