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МИД Китая призвал поддерживать стабильность торговых отношений с США

МИД Китая призвал поддерживать стабильность торговых отношений с США - 06.11.2026, ПРАЙМ

МИД Китая призвал поддерживать стабильность торговых отношений с США

Китаю и США следует поддерживать стабильность торговых отношений, это отвечает интересам обеих стран и способствует развитию глобальной экономики, заявил на... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T12:41+0300

2026-11-06T12:41+0300

2026-11-06T12:41+0300

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ПЕКИН, 6 ноя - ПРАЙМ. Китаю и США следует поддерживать стабильность торговых отношений, это отвечает интересам обеих стран и способствует развитию глобальной экономики, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее официальный представитель министерства КНР Хуан Лин заявила, что Китай неизменно последовательно придерживается открытой позиции по вопросу расширения закупок сельскохозяйственной продукции из США, но это зависит от выполнения достигнутой сторонами договоренности о взаимном снижении пошлин. "Поддержание устойчивого развития торгово-экономических отношений Китая и США отвечает интересам обеих стран и их народов, а также способствует развитию глобальной экономики", - заявил Го Цзякунь на вопрос о том, правда ли Китай не начнет выполнять свои обязательства по закупке сельскохозяйственной продукции на 17 миллиардов долларов, пока пошлины не будут снижены. Дипломат подчеркнул, что "обе стороны должны продвигаться навстречу друг другу, твердо придерживаться взаимовыгодного курса и содействовать поддержанию стабильности китайско-американских торгово-экономических отношений".

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