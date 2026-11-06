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Разбогатевший на ИИ миллиардер из России получил казахстанский паспорт

Разбогатевший на ИИ миллиардер из России получил казахстанский паспорт - 06.11.2026, ПРАЙМ

Разбогатевший на ИИ миллиардер из России получил казахстанский паспорт

Миллиардер и сооснователь Higgsfield Алекс Машрабов получил казахстанский паспорт, сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T17:28+0300

2026-11-06T17:28+0300

2026-11-06T17:28+0300

технологии

россия

казахстан

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АСТАНА, 6 ноя - ПРАЙМ. Миллиардер и сооснователь Higgsfield Алекс Машрабов получил казахстанский паспорт, сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев. "В Казахстане на одного миллиардера больше! Рад был вручить сооснователю Higgsfield Алексу Машрабову паспорт гражданина Казахстана. 30 октября Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подписал соответствующий указ", - написал Мадиев на своей странице в Instagram*. Министр поблагодарил команду Higgsfield за вклад в развитие казахстанской индустрии ИИ, который востребован на мировом рынке среди более 40 миллионов пользователей. Алекс (Александр) Машрабов окончил МФТИ (факультет инноваций и высоких технологий), дважды выходил в финал престижного чемпионата мира по программированию ICPC, а на старте карьеры работал инженером в "Яндексе". Машрабов в 2023 году совместно с казахстанским инженером Ерзатом Дулатом запустил ИИ-платформу Higgsfield для генерации и сложного редактирования видеоконтента. Это первый стартап-"единорог" с казахстанскими корнями. Higgsfield AI позволяет блогерам, маркетологам и брендам легко создавать реалистичные ролики по текстовому описанию и полностью управлять анимацией и движением камеры. В августе 2026 года стартап привлек 400 миллионов долларов, а его рыночная оценка взлетела до 5,4 миллиарда долларов. Среди инвесторов компании числится гигант NVIDIA.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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технологии, россия, казахстан