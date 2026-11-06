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Разбогатевший на ИИ миллиардер из России получил казахстанский паспорт - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Разбогатевший на ИИ миллиардер из России получил казахстанский паспорт
Разбогатевший на ИИ миллиардер из России получил казахстанский паспорт - 06.11.2026, ПРАЙМ
Разбогатевший на ИИ миллиардер из России получил казахстанский паспорт
Миллиардер и сооснователь Higgsfield Алекс Машрабов получил казахстанский паспорт, сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T17:28+0300
2026-11-06T17:28+0300
технологии
россия
казахстан
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874997637.jpg?1793975291
АСТАНА, 6 ноя - ПРАЙМ. Миллиардер и сооснователь Higgsfield Алекс Машрабов получил казахстанский паспорт, сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев. "В Казахстане на одного миллиардера больше! Рад был вручить сооснователю Higgsfield Алексу Машрабову паспорт гражданина Казахстана. 30 октября Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подписал соответствующий указ", - написал Мадиев на своей странице в Instagram*. Министр поблагодарил команду Higgsfield за вклад в развитие казахстанской индустрии ИИ, который востребован на мировом рынке среди более 40 миллионов пользователей. Алекс (Александр) Машрабов окончил МФТИ (факультет инноваций и высоких технологий), дважды выходил в финал престижного чемпионата мира по программированию ICPC, а на старте карьеры работал инженером в "Яндексе". Машрабов в 2023 году совместно с казахстанским инженером Ерзатом Дулатом запустил ИИ-платформу Higgsfield для генерации и сложного редактирования видеоконтента. Это первый стартап-"единорог" с казахстанскими корнями. Higgsfield AI позволяет блогерам, маркетологам и брендам легко создавать реалистичные ролики по текстовому описанию и полностью управлять анимацией и движением камеры. В августе 2026 года стартап привлек 400 миллионов долларов, а его рыночная оценка взлетела до 5,4 миллиарда долларов. Среди инвесторов компании числится гигант NVIDIA.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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40
192
40
технологии, россия, казахстан
Технологии, РОССИЯ, КАЗАХСТАН
17:28 06.11.2026
 
Разбогатевший на ИИ миллиардер из России получил казахстанский паспорт

Миллиардер и сооснователь Higgsfield Машрабов получил казахстанский паспорт

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АСТАНА, 6 ноя - ПРАЙМ. Миллиардер и сооснователь Higgsfield Алекс Машрабов получил казахстанский паспорт, сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев.
"В Казахстане на одного миллиардера больше! Рад был вручить сооснователю Higgsfield Алексу Машрабову паспорт гражданина Казахстана. 30 октября Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подписал соответствующий указ", - написал Мадиев на своей странице в Instagram*.
Министр поблагодарил команду Higgsfield за вклад в развитие казахстанской индустрии ИИ, который востребован на мировом рынке среди более 40 миллионов пользователей.
Алекс (Александр) Машрабов окончил МФТИ (факультет инноваций и высоких технологий), дважды выходил в финал престижного чемпионата мира по программированию ICPC, а на старте карьеры работал инженером в "Яндексе".
Машрабов в 2023 году совместно с казахстанским инженером Ерзатом Дулатом запустил ИИ-платформу Higgsfield для генерации и сложного редактирования видеоконтента. Это первый стартап-"единорог" с казахстанскими корнями. Higgsfield AI позволяет блогерам, маркетологам и брендам легко создавать реалистичные ролики по текстовому описанию и полностью управлять анимацией и движением камеры.
В августе 2026 года стартап привлек 400 миллионов долларов, а его рыночная оценка взлетела до 5,4 миллиарда долларов. Среди инвесторов компании числится гигант NVIDIA.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
 
ТехнологииРОССИЯКАЗАХСТАН
 
 
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