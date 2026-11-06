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Россияне в Крыму и Севастополе смогут оформить льготную ипотеку под 8%

Россияне в Крыму и Севастополе смогут оформить льготную ипотеку под 8% - 06.11.2026, ПРАЙМ

Россияне в Крыму и Севастополе смогут оформить льготную ипотеку под 8%

Россияне в Крыму и Севастополе смогут оформить льготную ипотеку под 8% на покупку жилья в строящемся многоквартирном доме или апартаментов, сообщили в Минфине. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T16:58+0300

2026-11-06T16:58+0300

2026-11-06T16:58+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россияне в Крыму и Севастополе смогут оформить льготную ипотеку под 8% на покупку жилья в строящемся многоквартирном доме или апартаментов, сообщили в Минфине. "Правительство утвердило расширение условий льготной ипотечной программы "Льготная ипотека на территориях воссоединенных субъектов Российской Федерации". Теперь в рамках программы граждане смогут оформить льготный кредит при покупке жилья в строящемся многоквартирном доме или апартаментов на территории Республики Крым и г. Севастополя", - говорится в материалах на сайте. Ставка по ипотечному кредиту составит 8%, а максимальная сумма кредита – 8 миллионов рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 20% цены договора, отмечается в материалах. Период, в течение которого государством будет субсидироваться ставка, составит до 15 лет с момента заключения кредитного договора, добавили в Минфине. "Воспользоваться льготной ипотекой можно в период с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Оформить ее сможет любой гражданин РФ независимо от места жительства и прописки при условии, что ранее не получал кредиты по другим федеральным ипотечным программам", - говорится в материалах. "Расширение программы льготной ипотеки на Крым и город Севастополь позволит большему числу граждан улучшить свои жилищные условия и сделать приобретение собственного жилья более доступным для жителей этих регионов", – приводятся в материалах слова замминистра финансов РФ Ивана Чебескова. В Минфине напомнили, что льготная ипотечная программа в новых регионах России – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях – действует с 2023 года. Она также распространена на приграничные территории – Курскую и Белгородскую области. "За это время в рамках программы выдано 16,3 тыс. льготных кредитов общим объемом более 83,5 млрд рублей", - рассказали в министерстве.

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недвижимость, бизнес, россия, крым, севастополь, лнр, минфин