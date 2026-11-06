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Минфин зарегистрировал допвыпуски ОФЗ с купоном на 800 миллиардов рублей - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Минфин зарегистрировал допвыпуски ОФЗ с купоном на 800 миллиардов рублей
Минфин зарегистрировал допвыпуски ОФЗ с купоном на 800 миллиардов рублей - 06.11.2026, ПРАЙМ
Минфин зарегистрировал допвыпуски ОФЗ с купоном на 800 миллиардов рублей
Минфин России зарегистрировал четыре дополнительных выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом совокупным объемом 800 миллиардов... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T18:29+0300
2026-11-06T18:43+0300
финансы
россия
минфин
минфин рф
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Минфин России зарегистрировал четыре дополнительных выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом совокупным объемом 800 миллиардов рублей, следует из сообщения министерства. Так, с 18 ноября на аукционах Минфина России будут доступны дополнительные выпуски ОФЗ 26218 с погашением в сентябре 2031 года, ОФЗ 26221 с погашением в марте 2033 года, ОФЗ 26233 с погашением в июле 2035 года и ОФЗ 26239 с погашением в июле 2031 года - на 200 миллиардов рублей по номинальной стоимости каждый. Кроме того, Минфин зарегистрировал дополнительный выпуск ОФЗ 52006 с индексируемым номиналом и погашением в июне 2037 года объемом 250 миллиардов рублей. "Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПД указанных дополнительных выпусков и ОФЗ-ИН указанного выпуска будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры", - добавили в министерстве.
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финансы, россия, минфин, минфин рф
Финансы, РОССИЯ, Минфин, Минфин РФ
18:29 06.11.2026 (обновлено: 18:43 06.11.2026)
 
Минфин зарегистрировал допвыпуски ОФЗ с купоном на 800 миллиардов рублей

Минфин зарегистрировал 4 дополнительных выпуска ОФЗ с купоном на 800 миллиардов рублей

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Минфин России зарегистрировал четыре дополнительных выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом совокупным объемом 800 миллиардов рублей, следует из сообщения министерства.
Так, с 18 ноября на аукционах Минфина России будут доступны дополнительные выпуски ОФЗ 26218 с погашением в сентябре 2031 года, ОФЗ 26221 с погашением в марте 2033 года, ОФЗ 26233 с погашением в июле 2035 года и ОФЗ 26239 с погашением в июле 2031 года - на 200 миллиардов рублей по номинальной стоимости каждый.
Кроме того, Минфин зарегистрировал дополнительный выпуск ОФЗ 52006 с индексируемым номиналом и погашением в июне 2037 года объемом 250 миллиардов рублей.
"Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПД указанных дополнительных выпусков и ОФЗ-ИН указанного выпуска будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры", - добавили в министерстве.
 
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