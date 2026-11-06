https://1prime.ru/20261106/minfin-874999425.html

Минфин зарегистрировал допвыпуски ОФЗ с купоном на 800 миллиардов рублей

Минфин зарегистрировал допвыпуски ОФЗ с купоном на 800 миллиардов рублей - 06.11.2026, ПРАЙМ

Минфин зарегистрировал допвыпуски ОФЗ с купоном на 800 миллиардов рублей

Минфин России зарегистрировал четыре дополнительных выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом совокупным объемом 800 миллиардов... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T18:29+0300

2026-11-06T18:29+0300

2026-11-06T18:43+0300

финансы

россия

минфин

минфин рф

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874999425.jpg?1793979817

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Минфин России зарегистрировал четыре дополнительных выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом совокупным объемом 800 миллиардов рублей, следует из сообщения министерства. Так, с 18 ноября на аукционах Минфина России будут доступны дополнительные выпуски ОФЗ 26218 с погашением в сентябре 2031 года, ОФЗ 26221 с погашением в марте 2033 года, ОФЗ 26233 с погашением в июле 2035 года и ОФЗ 26239 с погашением в июле 2031 года - на 200 миллиардов рублей по номинальной стоимости каждый. Кроме того, Минфин зарегистрировал дополнительный выпуск ОФЗ 52006 с индексируемым номиналом и погашением в июне 2037 года объемом 250 миллиардов рублей. "Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПД указанных дополнительных выпусков и ОФЗ-ИН указанного выпуска будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры", - добавили в министерстве.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, минфин, минфин рф