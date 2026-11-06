https://1prime.ru/20261106/minnihanov-874979617.html
Минниханов рассказал о росте контактов России и Индонезии
Минниханов рассказал о росте контактов России и Индонезии - 06.11.2026, ПРАЙМ
Минниханов рассказал о росте контактов России и Индонезии
Контакты России и Индонезии за последние несколько лет вышли на качественно новый уровень, заявил РИА Новости глава Татарстана Рустам Минниханов. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T11:22+0300
2026-11-06T11:22+0300
2026-11-06T11:22+0300
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индонезия
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казань
рустам минниханов
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ДЖАКАРТА, 6 ноя - ПРАЙМ. Контакты России и Индонезии за последние несколько лет вышли на качественно новый уровень, заявил РИА Новости глава Татарстана Рустам Минниханов.
"Контакты России и Индонезии за последние несколько лет вышли на совершенно другой качественный уровень. Наши лидеры часто встречаются. Это, конечно же, влечет за собой и наше поступательное движение в сторону Индонезии, и Индонезии - в нашу", - заявил глава Татарстана.
По словам Минниханова, в ходе визита в Индонезию он обсудил с одним из сопредседателей российско-индонезийской межправительственной комиссии с индонезийской стороны вопросы логистики и расчетов.
"Есть вопросы логистики, потому что востребованность друг в друге огромная. Есть вопросы в расчетах. Все это мы обсудили", - отметил он.
Глава Татарстана напомнил, что Казань принимала крупные мероприятия с участием Индонезии в 2024 и 2026 годах, а также заседание межправительственной комиссии двух стран.
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россия, индонезия, татарстан, казань, рустам минниханов
РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, Рустам Минниханов
Минниханов рассказал о росте контактов России и Индонезии
Минниханов: контакты России и Индонезии вышли на качественно новый уровень
ДЖАКАРТА, 6 ноя - ПРАЙМ. Контакты России и Индонезии за последние несколько лет вышли на качественно новый уровень, заявил РИА Новости глава Татарстана Рустам Минниханов.
"Контакты России и Индонезии за последние несколько лет вышли на совершенно другой качественный уровень. Наши лидеры часто встречаются. Это, конечно же, влечет за собой и наше поступательное движение в сторону Индонезии, и Индонезии - в нашу", - заявил глава Татарстана.
По словам Минниханова, в ходе визита в Индонезию он обсудил с одним из сопредседателей российско-индонезийской межправительственной комиссии с индонезийской стороны вопросы логистики и расчетов.
"Есть вопросы логистики, потому что востребованность друг в друге огромная. Есть вопросы в расчетах. Все это мы обсудили", - отметил он.
Глава Татарстана напомнил, что Казань принимала крупные мероприятия с участием Индонезии в 2024 и 2026 годах, а также заседание межправительственной комиссии двух стран.