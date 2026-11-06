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Минпромторг планирует увеличить объем логистической субсидии - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг планирует увеличить объем логистической субсидии
Минпромторг планирует увеличить объем логистической субсидии - 06.11.2026, ПРАЙМ
Минпромторг планирует увеличить объем логистической субсидии
Минпромторг России планирует увеличить объем логистической субсидии, которая выделяется на одно лицо, с 200 до 300 миллионов рублей и выше, говорится в... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T19:24+0300
2026-11-06T19:26+0300
бизнес
россия
нижегородская область
минпромторг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875002421.jpg?1793982361
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России планирует увеличить объем логистической субсидии, которая выделяется на одно лицо, с 200 до 300 миллионов рублей и выше, говорится в сообщении ведомства со ссылкой на статс-секретаря — замминистра Романа Чекушова. "Минпромторг России совместно с Российским экспортным центром ведет работу над правилами предоставления этой субсидии на будущий год – планируется увеличение суммы, которая выделяется на одно лицо с 200 до 300 миллионов рублей и выше", - говорится в сообщении о логистической субсидии. Чекушов отметил, что в проекте бюджета на 2027-2029 годы предусмотрено существенное увеличение финансирования мероприятий поддержки экспорта. "В первую очередь стояла задача увеличить финансирование на те инструменты, которые пользуются спросом у наших промышленников – это компенсация затрат на транспортировку. Сейчас на эту меру заложено не менее 16,2 миллиарда рублей. Это кратно больше финансирования текущего года", – сказал Чекушов, чьи слова приводятся пресс-службой Минпромторга России. Замминистра добавил, что будет перезапущена и корпоративная программа повышения конкурентоспособности. Также со следующего года планируется компенсация затрат на сертификацию продукции и компенсация затрат на создание центров сервисного обслуживания. "С этого года по решению председателя правительства Российской Федерации Минпромторг России принял всю региональную инфраструктуру поддержки экспорта. Мы провели уже отбор на 2027 год, 72 субъекта, включая Нижегородскую область, получат деньги в первом квартале следующего года для того, чтобы Центры поддержки экспорта могли продолжать работать и поддерживать региональных экспортеров", – заключил Чекушов.
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бизнес, россия, нижегородская область, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Нижегородская область, Минпромторг
19:24 06.11.2026 (обновлено: 19:26 06.11.2026)
 
Минпромторг планирует увеличить объем логистической субсидии

Минпромторг планирует увеличить объем логистической субсидии до 300 миллионов рублей

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России планирует увеличить объем логистической субсидии, которая выделяется на одно лицо, с 200 до 300 миллионов рублей и выше, говорится в сообщении ведомства со ссылкой на статс-секретаря — замминистра Романа Чекушова.
"Минпромторг России совместно с Российским экспортным центром ведет работу над правилами предоставления этой субсидии на будущий год – планируется увеличение суммы, которая выделяется на одно лицо с 200 до 300 миллионов рублей и выше", - говорится в сообщении о логистической субсидии.
Чекушов отметил, что в проекте бюджета на 2027-2029 годы предусмотрено существенное увеличение финансирования мероприятий поддержки экспорта.
"В первую очередь стояла задача увеличить финансирование на те инструменты, которые пользуются спросом у наших промышленников – это компенсация затрат на транспортировку. Сейчас на эту меру заложено не менее 16,2 миллиарда рублей. Это кратно больше финансирования текущего года", – сказал Чекушов, чьи слова приводятся пресс-службой Минпромторга России.
Замминистра добавил, что будет перезапущена и корпоративная программа повышения конкурентоспособности. Также со следующего года планируется компенсация затрат на сертификацию продукции и компенсация затрат на создание центров сервисного обслуживания.
"С этого года по решению председателя правительства Российской Федерации Минпромторг России принял всю региональную инфраструктуру поддержки экспорта. Мы провели уже отбор на 2027 год, 72 субъекта, включая Нижегородскую область, получат деньги в первом квартале следующего года для того, чтобы Центры поддержки экспорта могли продолжать работать и поддерживать региональных экспортеров", – заключил Чекушов.
 
БизнесРОССИЯНижегородская областьМинпромторг
 
 
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