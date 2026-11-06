https://1prime.ru/20261106/mintrans-874968361.html

Минтранс предложил продлить особый режим эксплуатации самолетов

Минтранс предложил продлить особый режим эксплуатации самолетов - 06.11.2026, ПРАЙМ

Минтранс предложил продлить особый режим эксплуатации самолетов

Министерство транспорта России подготовило проект постановления, согласно которому продлевается до 2028 года особый режим эксплуатации самолетов и авиационных... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T04:09+0300

2026-11-06T04:09+0300

2026-11-06T04:09+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Министерство транспорта России подготовило проект постановления, согласно которому продлевается до 2028 года особый режим эксплуатации самолетов и авиационных двигателей, взятых в лизинг у недружественных для РФ стран, следует из документа, с которым ознакомились РИА Новости. Документ об особенностях исполнения договоров финансовой аренды (лизинга), договоров аренды иностранных воздушных судов и авиационных двигателей был принят в марте 2022 года. Он подразумевал эксплуатацию российскими компаниями самолетов, взятых в лизинг у недружественных для РФ государств до 24 февраля 2022 года. Как подчеркивается в сопроводительных документах к проекту, особый срок вступления в силу постановления обусловлен необходимостью "оперативного обеспечения возможности продолжения совершения процедур по исполнению договоров финансовой аренды (лизинга), договоров аренды иностранных воздушных судов". В свою очередь представитель Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) пояснил газете "Ведомости", что проект документа получен и направлен авиакомпаниям. При этом ответы от эксплуатантов ожидаются до 17 ноября.

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