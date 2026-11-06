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Молдавия обанкротится, если не снизит дефицит бюджета, заявил премьер Тофан - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Молдавия обанкротится, если не снизит дефицит бюджета, заявил премьер Тофан
Молдавия обанкротится, если не снизит дефицит бюджета, заявил премьер Тофан - 06.11.2026, ПРАЙМ
Молдавия обанкротится, если не снизит дефицит бюджета, заявил премьер Тофан
Молдавия обанкротится, если правительство не сможет снизить дефицит госбюджета хотя бы до 5% ВВП, заявил премьер-министр республики Василий Тофан. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T13:54+0300
2026-11-06T14:04+0300
мировая экономика
молдавия
нацбанк
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КИШИНЕВ, 6 ноя - ПРАЙМ. Молдавия обанкротится, если правительство не сможет снизить дефицит госбюджета хотя бы до 5% ВВП, заявил премьер-министр республики Василий Тофан. "У нас сейчас дефицит бюджета 6% ВВП. Страна обанкротится, если мы сохраним дефицит на уровне 6% ВВП. Правительство стремится снизить его ниже 5% в следующем году и ниже 4% в последующие годы", - заявил Тофан в эфире телеканала TV8. По его словам, ради этих целей правительство готово пойти на непопулярные меры, вроде увольнения чиновников, даже если это вызовет недовольство профсоюзов и протесты граждан. "С начала сентября министерства и ведомства получили указания сократить расходы на 10% или даже 30%, в том числе за счет увольнений и слияния структур", - добавил премьер. При этом Тофан утверждает, что сокращение штата в государственных учреждениях — дело непростое. Он считает, что действующий трудовой кодекс чрезмерно защищает работников, поэтому намерен его реформировать, чтобы работодателям было проще увольнять сотрудников. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
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мировая экономика, молдавия, нацбанк
Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, Нацбанк
13:54 06.11.2026 (обновлено: 14:04 06.11.2026)
 
Молдавия обанкротится, если не снизит дефицит бюджета, заявил премьер Тофан

Премьер Тофан: Молдавия обанкротится, если не снизит дефицит бюджета до 5% ВВП

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КИШИНЕВ, 6 ноя - ПРАЙМ. Молдавия обанкротится, если правительство не сможет снизить дефицит госбюджета хотя бы до 5% ВВП, заявил премьер-министр республики Василий Тофан.
"У нас сейчас дефицит бюджета 6% ВВП. Страна обанкротится, если мы сохраним дефицит на уровне 6% ВВП. Правительство стремится снизить его ниже 5% в следующем году и ниже 4% в последующие годы", - заявил Тофан в эфире телеканала TV8.
По его словам, ради этих целей правительство готово пойти на непопулярные меры, вроде увольнения чиновников, даже если это вызовет недовольство профсоюзов и протесты граждан.
"С начала сентября министерства и ведомства получили указания сократить расходы на 10% или даже 30%, в том числе за счет увольнений и слияния структур", - добавил премьер.
При этом Тофан утверждает, что сокращение штата в государственных учреждениях — дело непростое. Он считает, что действующий трудовой кодекс чрезмерно защищает работников, поэтому намерен его реформировать, чтобы работодателям было проще увольнять сотрудников.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
 
Мировая экономикаМОЛДАВИЯНацбанк
 
 
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