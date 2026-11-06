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Рынок облигаций начал контролируемое сползание - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Рынок облигаций начал контролируемое сползание
Рынок облигаций начал контролируемое сползание - 06.11.2026, ПРАЙМ
Рынок облигаций начал контролируемое сползание
График 1. Динамика доходности YTM% индексов государственных облигаций и индекса IFX | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T12:00+0300
2026-11-06T12:00+0300
мнения аналитиков
финансы
росстат
центральные банки
"солид инвестиции"
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Макроэкономический контекстРублевые облигацииГрафик 1. Динамика доходности YTM% индексов государственных облигаций и индекса IFXГрафик 2. Спреды корпоративных облигаций* (G-спред) — разница между доходностью корпоративной облигации и государственной (ОФЗ) с таким же сроком до погашения. Отображает премию за кредитный рискВалютные облигацииГрафик 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигацийАвтор: Ольга Николаева, старший аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
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192
40
2026
Ольга Николаева
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/08/11/872437515_0:216:1706:1922_100x100_80_0_0_749144da53e0f6928dd32e07f9031a46.jpg
Ольга Николаева
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/08/11/872437515_0:216:1706:1922_100x100_80_0_0_749144da53e0f6928dd32e07f9031a46.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, финансы, росстат, центральные банки, "солид инвестиции"
Мнения аналитиков, Финансы, Росстат, центральные банки, "Солид Инвестиции"
12:00 06.11.2026
 
Рынок облигаций начал контролируемое сползание

Аналитики "Солид Инвестиции" представили еженедельный обзор рынка облигаций.

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Ольга Николаева, руководитель направления разработки инвестиционных идей Солид Инвестиции
Ольга Николаева
Старший аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"
Все материалы

Макроэкономический контекст

  1. 1.
    В связи с праздничным днем 4 ноября традиционная публикация Росстата по недельному изменению ИПЦ перенесена на 19:00 мск в пятницу. Таким образом рынок на этой неделе лишен основного движущего фактора.
  2. 2.
    Правительство разрешило Минфину занять в 2026 году на внутреннем рынке до 1 трлн рублей сверх установленных пределов. Ранее правительство ограничило размещение ОФЗ в 2026 году суммой 6,47 трлн рублей.
  3. 3.
    С 7 октября по 6 ноября Минфин купит валюту и золото в рамках бюджетного правила на ₽391,16 млрд. Ежедневный объем покупок составит в итоге ₽15,6 млрд. Для сравнения, с 7 октября по 6 ноября Минфин в рамках бюджетного правила покупает валюту на ₽12,7 млрд в день. Помимо этого, ЦБ параллельно ежедневно до конца года продает валюту на ₽0,58 млрд. Таким образом, нетто-покупки со стороны денежных властей составят ₽15,02 млрд в день против ₽12,12 млрд месяцем ранее.

Рублевые облигации

  1. 1.
    Индекс гособлигаций RGBI вновь начал опускаться, снизившись ниже 112 пунктов. В то же время из-за "праздничной" недели активность рынка была невысокой и ценовые колебания носили незначительный характер. Минфин из-за выходного дня не проводил первичные аукционы на этой неделе. Доходности на длинном сегменте кривой ОФЗ выросли в среднем до 16,6%.
  2. 2.
    Кредитные спреды на неделе существенно не изменились.
  3. 3.
    На рынке корпоративных облигаций продолжаются распродажи в наиболее уязвимых именах. МГКЛ допустил второй технический дефолт по выпуску 001PS-02 на сумму 20,14 млн. руб. Крупнейшие банки-кредиторы Самолета договорились о программе финансового оздоровления девелопера, окончательные условия согласуют до конца 2026 года. Облигации "Селигдара" снижаются на фоне новостей об ужесточении обвинений в отношении акционеров компании.
  4. 4.
    Объем размещений корпоративных облигаций в октябре сократился на 29% г/г, до ₽743 млрд — минимум с июля 2026 года. Более половины размещений пришлось на облигации с плавающим купоном.

Индекс

Текущее значение, %

Неделю назад, %

Месяц назад, %

Год назад, %

Индекс гос. Облигаций (YTM)

15,87

16,00

16,1

14,6

Корпоративные облигации (YTM)

16,03

16,10

16,06

16,5

График 1. Динамика доходности YTM% индексов государственных облигаций и индекса IFX
© Фото : ИФК "Солид"График 1. Динамика доходности YTM% индексов государственных облигаций и индекса IFX
График 1. Динамика доходности YTM% индексов государственных облигаций и индекса IFX - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2026
График 1. Динамика доходности YTM% индексов государственных облигаций и индекса IFX
© Фото : ИФК "Солид"
График 2. Спреды корпоративных облигаций
© Фото : ИФК "Солид"График 2. Спреды корпоративных облигаций
График 2. Спреды корпоративных облигаций - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2026
График 2. Спреды корпоративных облигаций
© Фото : ИФК "Солид"
* (G-спред) — разница между доходностью корпоративной облигации и государственной (ОФЗ) с таким же сроком до погашения. Отображает премию за кредитный риск

Валютные облигации

  1. 1.
    Тренд на укрепления рубля, наблюдавшийся почте весь октябрь прервался. На этой неделе курсы российской валюты стали ослабевать. Вероятно, новости об увеличении покупок валюты Минфином в ноябре (+12% м/м) усилят этот тренд. С 30 октября по 05 ноября официальный курс доллара вырос с 80,67 до 81,9 руб., евро — с 91,29 до 92,12 руб., юаня — с 12,085 до 12,244 руб.
  2. 2.
    Консенсус прогноз предполагает дальнейшее плавное ослабление рубля (около 3-5%) до конца 2026 года и продолжение этого тренда в 2027 году.
  3. 3.
    Квазивалютные облигации, номинированные в юанях, показали отстающую динамику на фоне долларовых выпусков

Валютная пара

Консенсус прогноз*на конец 4 кв. 2026

USD/RUB

85 (ранее 85)

EUR/RUB

96,06 (ранее 96,04)

CNY/RUB

12,66 (ранее 12,66)

Индекс

Текущее значение, %

Неделю назад, %

Месяц назад, %

Год назад, %

Замещающие облигации (YTM)

9,5

10,0

9,2

8,4

Юаневые облигации (YTM)

8,5

8,9

8,5

7,5

График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
© Фото : ИФК "Солид"График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2026
График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
© Фото : ИФК "Солид"
Автор: Ольга Николаева, старший аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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