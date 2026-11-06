Рынок облигаций начал контролируемое сползание

Аналитики "Солид Инвестиции" представили еженедельный обзор рынка облигаций.
Макроэкономический контекст
- 1.В связи с праздничным днем 4 ноября традиционная публикация Росстата по недельному изменению ИПЦ перенесена на 19:00 мск в пятницу. Таким образом рынок на этой неделе лишен основного движущего фактора.
- 2.Правительство разрешило Минфину занять в 2026 году на внутреннем рынке до 1 трлн рублей сверх установленных пределов. Ранее правительство ограничило размещение ОФЗ в 2026 году суммой 6,47 трлн рублей.
- 3.С 7 октября по 6 ноября Минфин купит валюту и золото в рамках бюджетного правила на ₽391,16 млрд. Ежедневный объем покупок составит в итоге ₽15,6 млрд. Для сравнения, с 7 октября по 6 ноября Минфин в рамках бюджетного правила покупает валюту на ₽12,7 млрд в день. Помимо этого, ЦБ параллельно ежедневно до конца года продает валюту на ₽0,58 млрд. Таким образом, нетто-покупки со стороны денежных властей составят ₽15,02 млрд в день против ₽12,12 млрд месяцем ранее.
Рублевые облигации
- 1.Индекс гособлигаций RGBI вновь начал опускаться, снизившись ниже 112 пунктов. В то же время из-за "праздничной" недели активность рынка была невысокой и ценовые колебания носили незначительный характер. Минфин из-за выходного дня не проводил первичные аукционы на этой неделе. Доходности на длинном сегменте кривой ОФЗ выросли в среднем до 16,6%.
- 2.Кредитные спреды на неделе существенно не изменились.
- 3.На рынке корпоративных облигаций продолжаются распродажи в наиболее уязвимых именах. МГКЛ допустил второй технический дефолт по выпуску 001PS-02 на сумму 20,14 млн. руб. Крупнейшие банки-кредиторы Самолета договорились о программе финансового оздоровления девелопера, окончательные условия согласуют до конца 2026 года. Облигации "Селигдара" снижаются на фоне новостей об ужесточении обвинений в отношении акционеров компании.
- 4.Объем размещений корпоративных облигаций в октябре сократился на 29% г/г, до ₽743 млрд — минимум с июля 2026 года. Более половины размещений пришлось на облигации с плавающим купоном.
Индекс
Текущее значение, %
Неделю назад, %
Месяц назад, %
Год назад, %
Индекс гос. Облигаций (YTM)
15,87
16,00
16,1
14,6
Корпоративные облигации (YTM)
16,03
16,10
16,06
16,5
Валютные облигации
- 1.Тренд на укрепления рубля, наблюдавшийся почте весь октябрь прервался. На этой неделе курсы российской валюты стали ослабевать. Вероятно, новости об увеличении покупок валюты Минфином в ноябре (+12% м/м) усилят этот тренд. С 30 октября по 05 ноября официальный курс доллара вырос с 80,67 до 81,9 руб., евро — с 91,29 до 92,12 руб., юаня — с 12,085 до 12,244 руб.
- 2.Консенсус прогноз предполагает дальнейшее плавное ослабление рубля (около 3-5%) до конца 2026 года и продолжение этого тренда в 2027 году.
- 3.Квазивалютные облигации, номинированные в юанях, показали отстающую динамику на фоне долларовых выпусков
Валютная пара
Консенсус прогноз*на конец 4 кв. 2026
USD/RUB
85 (ранее 85)
EUR/RUB
96,06 (ранее 96,04)
CNY/RUB
12,66 (ранее 12,66)
Индекс
Текущее значение, %
Неделю назад, %
Месяц назад, %
Год назад, %
Замещающие облигации (YTM)
9,5
10,0
9,2
8,4
Юаневые облигации (YTM)
8,5
8,9
8,5
7,5
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