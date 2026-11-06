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Ставка RUONIA снизилась до 13,78%
Ставка RUONIA снизилась до 13,78% - 06.11.2026, ПРАЙМ
Ставка RUONIA снизилась до 13,78%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 5 ноября, снизилась на 0,14... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T14:27+0300
2026-11-06T14:27+0300
2026-11-06T14:27+0300
финансы
банки
банк россии
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 5 ноября, снизилась на 0,14 процентного пункта и составила 13,78%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 979,65 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
Ставка RUONIA снизилась до 13,78%
Индикативная рублевая ставка RUONIA 5 ноября снизилась до 13,78%
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 5 ноября, снизилась на 0,14 процентного пункта и составила 13,78%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 979,65 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России
по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.