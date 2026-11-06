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Курс юаня на Мосбирже в пятницу умеренно повышается к рублю - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня на Мосбирже в пятницу умеренно повышается к рублю
Курс юаня на Мосбирже в пятницу умеренно повышается к рублю - 06.11.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже в пятницу умеренно повышается к рублю
Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу умеренно повышается в направлении 12,3 рубля, следует из данных Московской биржи. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T18:04+0300
2026-11-06T18:04+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу умеренно повышается в направлении 12,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.51 мск повышался на 5 копеек (+0,4%), до 12,27 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,19-12,29 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,20 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,90 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу повышается второй день подряд. Курс закрепляется в середине диапазона 12-12,5 рубля за юань. "Увеличение нетто-покупок валюты со стороны денежных властей почти на четверть относительно предыдущего периода и снижение интенсивности предложения валюты после завершения налогового периода октября создают предпосылки для ослабления рубля", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,28% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,35% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.53 мск снижалась на 0,2%, до 98,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,7%, до 102,2 пункта. Прогнозы Позитивное влияние на курсы инвалют от роста ее покупки по бюджетному правилу уже отчасти учтено рынком — в частности, за счет некоторого смягчения внешнеполитической обстановки, полагает Валерия Попова из компании "Риком-Траст". "Дополнительную поддержку рублю в среднесрочной перспективе обеспечивает жесткая монетарная политика ЦБ", - считает она. В качестве одной из причин давления на рубль Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" отмечает резкое падение нефтяных цен в среду. "Эту неделю юань, вероятно, закончит внутри диапазона в 12,15-12,30 рубля, но начинающиеся с понедельника повышенные покупки валюты могут способствовать ослаблению рубля", - добавляет он.
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рынок, риком-траст
Рынок, РИКОМ-ТРАСТ
18:04 06.11.2026
 
Курс юаня на Мосбирже в пятницу умеренно повышается к рублю

Курс юаня на Мосбирже в пятницу умеренно повышается в направлении 12,3 рубля

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу умеренно повышается в направлении 12,3 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.51 мск повышался на 5 копеек (+0,4%), до 12,27 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,19-12,29 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,20 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,90 рубля.

Рубль под давлением

Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу повышается второй день подряд. Курс закрепляется в середине диапазона 12-12,5 рубля за юань.
"Увеличение нетто-покупок валюты со стороны денежных властей почти на четверть относительно предыдущего периода и снижение интенсивности предложения валюты после завершения налогового периода октября создают предпосылки для ослабления рубля", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,28% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,35% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля.
Стоимость нефти к 17.53 мск снижалась на 0,2%, до 98,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,7%, до 102,2 пункта.

Прогнозы

Позитивное влияние на курсы инвалют от роста ее покупки по бюджетному правилу уже отчасти учтено рынком — в частности, за счет некоторого смягчения внешнеполитической обстановки, полагает Валерия Попова из компании "Риком-Траст".
"Дополнительную поддержку рублю в среднесрочной перспективе обеспечивает жесткая монетарная политика ЦБ", - считает она.
В качестве одной из причин давления на рубль Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" отмечает резкое падение нефтяных цен в среду. "Эту неделю юань, вероятно, закончит внутри диапазона в 12,15-12,30 рубля, но начинающиеся с понедельника повышенные покупки валюты могут способствовать ослаблению рубля", - добавляет он.
 
РынокРИКОМ-ТРАСТ
 
 
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