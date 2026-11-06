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Парковочные тарифы скорректируют на некоторых улицах в Москве - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Парковочные тарифы скорректируют на некоторых улицах в Москве
Парковочные тарифы скорректируют на некоторых улицах в Москве - 06.11.2026, ПРАЙМ
Парковочные тарифы скорректируют на некоторых улицах в Москве
Парковочные тарифы будут скорректированы на ряде улиц Москвы с 25 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T20:45+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Парковочные тарифы будут скорректированы на ряде улиц Москвы с 25 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. В дептрансе уточнили, что тарификация основывается на постоянном анализе загрузки парковок и автомобильного трафика: чтобы платные парковки сохраняли свою главную функцию – обеспечивали доступность свободных мест, – когда загруженность не соответствует спросу, тарифы корректируют с учетом изменений транспортной ситуации. "С 25 декабря вступят в силу изменения на платных парковках, расположенных между МКАД и ТТК. На 20 участках улиц в ЗАО, САО, СВАО, ВАО, СЗАО и ЮАО тариф снизится. Средняя загрузка этих парковок составляет менее 50%, поэтому снижение стоимости поможет сбалансировать спрос", - рассказали в пресс-службе. В дептрансе уточнили, что ряд улиц на востоке, западе, севере, северо-востоке, северо-западе, юге, юго-востоке и юго-западе столицы войдет в зону действия резидентных разрешений. Это даст местным жителям приоритет при парковке рядом с домом. "На участках с загрузкой 80–90% тарифы скорректируют, чтобы повысить оборачиваемость парковочных мест и не допустить дальнейшего роста спроса и загруженности. Также будут проиндексированы обычный и дифференцированный тарифы", - отметили в пресс-службе. В ведомстве рассказали, что 11 тысяч дворов за последние десять лет стали красивее, современнее и безопаснее благодаря платным парковкам.
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бизнес, недвижимость, москва
Бизнес, Недвижимость, МОСКВА
20:45 06.11.2026 (обновлено: 20:47 06.11.2026)
 
Парковочные тарифы скорректируют на некоторых улицах в Москве

Парковочные тарифы скорректируют на некоторых улицах в Москве с 25 декабря

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Парковочные тарифы будут скорректированы на ряде улиц Москвы с 25 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
В дептрансе уточнили, что тарификация основывается на постоянном анализе загрузки парковок и автомобильного трафика: чтобы платные парковки сохраняли свою главную функцию – обеспечивали доступность свободных мест, – когда загруженность не соответствует спросу, тарифы корректируют с учетом изменений транспортной ситуации.
"С 25 декабря вступят в силу изменения на платных парковках, расположенных между МКАД и ТТК. На 20 участках улиц в ЗАО, САО, СВАО, ВАО, СЗАО и ЮАО тариф снизится. Средняя загрузка этих парковок составляет менее 50%, поэтому снижение стоимости поможет сбалансировать спрос", - рассказали в пресс-службе.
В дептрансе уточнили, что ряд улиц на востоке, западе, севере, северо-востоке, северо-западе, юге, юго-востоке и юго-западе столицы войдет в зону действия резидентных разрешений. Это даст местным жителям приоритет при парковке рядом с домом.
"На участках с загрузкой 80–90% тарифы скорректируют, чтобы повысить оборачиваемость парковочных мест и не допустить дальнейшего роста спроса и загруженности. Также будут проиндексированы обычный и дифференцированный тарифы", - отметили в пресс-службе.
В ведомстве рассказали, что 11 тысяч дворов за последние десять лет стали красивее, современнее и безопаснее благодаря платным парковкам.
 
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