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На всем протяжении ВСМ Москва-Петербург ведутся подготовительные работы - 06.11.2026, ПРАЙМ
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На всем протяжении ВСМ Москва-Петербург ведутся подготовительные работы
На всем протяжении ВСМ Москва-Петербург ведутся подготовительные работы - 06.11.2026, ПРАЙМ
На всем протяжении ВСМ Москва-Петербург ведутся подготовительные работы
Подготовительные и строительно-монтажные работы ведутся на всем протяжении высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщает... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T13:36+0300
2026-11-06T13:36+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
тверь
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Подготовительные и строительно-монтажные работы ведутся на всем протяжении высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщает правительство России. Вице-премьер Андрей Никитин провел совещание по реализации проекта строительства ВСМ. "На всем протяжении трассы идут подготовительные и строительно-монтажные работы. В них задействовано 32 тыс. специалистов и 11 тыс. единиц техники", - говорится в сообщении кабмина по итогам совещания. Вице-премьер сообщил, что на участке от Москвы до Твери успешно установлена первая тестовая железобетонная балка. Вес конструкции составляет 700 тонн, длина – более 30 метров. "Это важный технологический рубеж. Мы перешли от проектирования и подготовки к сборке пролетов. Дальнейшая задача – масштабировать производство на 10 специализированных полигонах и держать высокую скорость монтажа", – цитирует кабмин слова Никитина. Всего для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург будет изготовлено свыше 4 тысяч таких балок. Первым выпуск конструкций начал полигон Селинское в Подмосковье. Россия ведет строительство первой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург и поезда для нее. Составы смогут разгоняться на ВСМ до 400 километров в час. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, тверь
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТВЕРЬ
13:36 06.11.2026
 
На всем протяжении ВСМ Москва-Петербург ведутся подготовительные работы

Подготовительные работы ведутся на всем протяжении ВСМ Москва - Петербург

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Подготовительные и строительно-монтажные работы ведутся на всем протяжении высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщает правительство России.
Вице-премьер Андрей Никитин провел совещание по реализации проекта строительства ВСМ.
"На всем протяжении трассы идут подготовительные и строительно-монтажные работы. В них задействовано 32 тыс. специалистов и 11 тыс. единиц техники", - говорится в сообщении кабмина по итогам совещания.
Вице-премьер сообщил, что на участке от Москвы до Твери успешно установлена первая тестовая железобетонная балка. Вес конструкции составляет 700 тонн, длина – более 30 метров.
"Это важный технологический рубеж. Мы перешли от проектирования и подготовки к сборке пролетов. Дальнейшая задача – масштабировать производство на 10 специализированных полигонах и держать высокую скорость монтажа", – цитирует кабмин слова Никитина.
Всего для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург будет изготовлено свыше 4 тысяч таких балок. Первым выпуск конструкций начал полигон Селинское в Подмосковье.
Россия ведет строительство первой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург и поезда для нее. Составы смогут разгоняться на ВСМ до 400 километров в час. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
 
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