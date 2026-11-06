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В России растет число мусульман
В России растет число мусульман - 06.11.2026, ПРАЙМ
В России растет число мусульман
Число мусульман в России превышает 20 миллионов и продолжает расти, увеличивается и количество мечетей, отметил глава Татарстана Рустам Минниханов. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T22:45+0300
2026-11-06T22:45+0300
2026-11-06T22:45+0300
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ДЖАКАРТА, 6 ноя — ПРАЙМ. Число мусульман в России превышает 20 миллионов и продолжает расти, увеличивается и количество мечетей, отметил глава Татарстана Рустам Минниханов. "В России более 20 миллионов мусульман, и это количество увеличивается. Растет и число мечетей", — сообщил Минниханов журналистам во время визита в Джакарту. Он отметил, что открытое в мечети Истикляль в Джакарте культурной зоны "Русское пространство" позволит познакомить жителей Индонезии с историей ислама в России. "Нам важно рассказать в такой большой мусульманской стране о том, что ислам пришел к нам не сегодня: 1100 лет назад он уже был принят на государственном уровне на нашей территории, а на некоторых территориях Кавказа — еще раньше", — подчеркнул глава Татарстана. Как сообщил РИА Новости заместитель председателя Группы стратегического видения "Россия — исламский мир" Марат Гатин, Индонезия может принять заседание группы в ноябре 2027 года. По его словам, возможность проведения заседания проработают с индонезийской стороной и посольством России в Джакарте. Гатин также назвал Индонезию "опорной страной" в регионе для развития взаимодействия, особенно по молодежному направлению.
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россия, общество , джакарта, индонезия, татарстан, рустам минниханов, ислам
РОССИЯ, Общество , Джакарта, ИНДОНЕЗИЯ, ТАТАРСТАН, Рустам Минниханов, ислам
В России растет число мусульман
Минниханов: число мусульман в России превышает 20 миллионов и продолжает расти
ДЖАКАРТА, 6 ноя — ПРАЙМ. Число мусульман в России превышает 20 миллионов и продолжает расти, увеличивается и количество мечетей, отметил глава Татарстана Рустам Минниханов.
"В России более 20 миллионов мусульман, и это количество увеличивается. Растет и число мечетей", — сообщил Минниханов журналистам во время визита в Джакарту.
Он отметил, что открытое в мечети Истикляль в Джакарте культурной зоны "Русское пространство" позволит познакомить жителей Индонезии с историей ислама в России.
"Нам важно рассказать в такой большой мусульманской стране о том, что ислам пришел к нам не сегодня: 1100 лет назад он уже был принят на государственном уровне на нашей территории, а на некоторых территориях Кавказа — еще раньше", — подчеркнул глава Татарстана.
Как сообщил РИА Новости заместитель председателя Группы стратегического видения "Россия — исламский мир" Марат Гатин, Индонезия может принять заседание группы в ноябре 2027 года.
По его словам, возможность проведения заседания проработают с индонезийской стороной и посольством России в Джакарте. Гатин также назвал Индонезию "опорной страной" в регионе для развития взаимодействия, особенно по молодежному направлению.