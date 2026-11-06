https://1prime.ru/20261106/mvd-874989166.html

В МВД рассказали, как подросткам защититься от мошенников

В МВД рассказали, как подросткам защититься от мошенников - 06.11.2026, ПРАЙМ

В МВД рассказали, как подросткам защититься от мошенников

Защита персональных данных, надежные пароли, внимательность к подозрительным профилям и закрытым чатам помогут подросткам защититься от мошенников, напомнили в... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T14:46+0300

2026-11-06T14:46+0300

2026-11-06T14:46+0300

общество

технологии

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мвд

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Защита персональных данных, надежные пароли, внимательность к подозрительным профилям и закрытым чатам помогут подросткам защититься от мошенников, напомнили в пресс-службе МВД России. "МВД России напоминает: соблюдение простых правил цифровой гигиены - защита персональных данных, надежные пароли, внимательность к подозрительным профилям и закрытым чатам – снижает риск попасть в ловушку", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что если неизвестные пишут с сомнительными предложениями, присылают странные видеоролики или пытаются склонить к преступлениям, нужно немедленно прекратить общение и сообщить обо всем взрослым: родителям, учителю, тренеру, а также в полицию. "Многие не знают, но у каждого есть шанс остановиться и избежать уголовной ответственности. Статья 31 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Добровольный отказ от преступления") гласит: лицо, добровольно и окончательно отказавшееся от доведения преступления до конца, не подлежит уголовной ответственности за это преступление", - напомнили в МВД. Правоохранители подчеркнули, что есть важное условие: простого внутреннего решения "передумать" недостаточно, необходимо своевременно сообщить органам власти и предпринять все зависящие меры, чтобы предотвратить совершение преступления. "Если вы уже начали выполнять какие-то задания вербовщиков, но осознали опасность – как можно быстрее расскажите о ситуации доверенным взрослым и обратитесь в правоохранительные органы. Помните: выход есть всегда. Главное – вовремя остановиться и не оставаться с этой проблемой один на один", - заключили в ведомстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , технологии, россия, мвд