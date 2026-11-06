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В МВД рассказали, как подросткам защититься от мошенников - 06.11.2026, ПРАЙМ
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В МВД рассказали, как подросткам защититься от мошенников
В МВД рассказали, как подросткам защититься от мошенников - 06.11.2026, ПРАЙМ
В МВД рассказали, как подросткам защититься от мошенников
Защита персональных данных, надежные пароли, внимательность к подозрительным профилям и закрытым чатам помогут подросткам защититься от мошенников, напомнили в... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T14:46+0300
2026-11-06T14:46+0300
общество
технологии
россия
мвд
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Защита персональных данных, надежные пароли, внимательность к подозрительным профилям и закрытым чатам помогут подросткам защититься от мошенников, напомнили в пресс-службе МВД России. "МВД России напоминает: соблюдение простых правил цифровой гигиены - защита персональных данных, надежные пароли, внимательность к подозрительным профилям и закрытым чатам – снижает риск попасть в ловушку", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что если неизвестные пишут с сомнительными предложениями, присылают странные видеоролики или пытаются склонить к преступлениям, нужно немедленно прекратить общение и сообщить обо всем взрослым: родителям, учителю, тренеру, а также в полицию. "Многие не знают, но у каждого есть шанс остановиться и избежать уголовной ответственности. Статья 31 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Добровольный отказ от преступления") гласит: лицо, добровольно и окончательно отказавшееся от доведения преступления до конца, не подлежит уголовной ответственности за это преступление", - напомнили в МВД. Правоохранители подчеркнули, что есть важное условие: простого внутреннего решения "передумать" недостаточно, необходимо своевременно сообщить органам власти и предпринять все зависящие меры, чтобы предотвратить совершение преступления. "Если вы уже начали выполнять какие-то задания вербовщиков, но осознали опасность – как можно быстрее расскажите о ситуации доверенным взрослым и обратитесь в правоохранительные органы. Помните: выход есть всегда. Главное – вовремя остановиться и не оставаться с этой проблемой один на один", - заключили в ведомстве.
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192
40
192
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40
общество , технологии, россия, мвд
Общество , Технологии, РОССИЯ, МВД
14:46 06.11.2026
 
В МВД рассказали, как подросткам защититься от мошенников

МВД: защита персональных данных поможет подросткам защититься от мошенников

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Защита персональных данных, надежные пароли, внимательность к подозрительным профилям и закрытым чатам помогут подросткам защититься от мошенников, напомнили в пресс-службе МВД России.
"МВД России напоминает: соблюдение простых правил цифровой гигиены - защита персональных данных, надежные пароли, внимательность к подозрительным профилям и закрытым чатам – снижает риск попасть в ловушку", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что если неизвестные пишут с сомнительными предложениями, присылают странные видеоролики или пытаются склонить к преступлениям, нужно немедленно прекратить общение и сообщить обо всем взрослым: родителям, учителю, тренеру, а также в полицию.
"Многие не знают, но у каждого есть шанс остановиться и избежать уголовной ответственности. Статья 31 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Добровольный отказ от преступления") гласит: лицо, добровольно и окончательно отказавшееся от доведения преступления до конца, не подлежит уголовной ответственности за это преступление", - напомнили в МВД.
Правоохранители подчеркнули, что есть важное условие: простого внутреннего решения "передумать" недостаточно, необходимо своевременно сообщить органам власти и предпринять все зависящие меры, чтобы предотвратить совершение преступления.
"Если вы уже начали выполнять какие-то задания вербовщиков, но осознали опасность – как можно быстрее расскажите о ситуации доверенным взрослым и обратитесь в правоохранительные органы. Помните: выход есть всегда. Главное – вовремя остановиться и не оставаться с этой проблемой один на один", - заключили в ведомстве.
 
ОбществоТехнологииРОССИЯМВД
 
 
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