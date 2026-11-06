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Самолет-разведчик НАТО кружит в воздушном пространстве Польши
Самолет-разведчик НАТО кружит в воздушном пространстве Польши - 06.11.2026, ПРАЙМ
Самолет-разведчик НАТО кружит в воздушном пространстве Польши
Самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО кружит в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области, следует из... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T17:34+0300
2026-11-06T17:34+0300
2026-11-06T17:34+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО кружит в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области, следует из полетных данных, изученных РИА Новости. В понедельник самолет вылетел с авиабазы Гайленкирхен в Германии в 15.29 мск. По состоянию на 17.00 мск борт находится в воздушном пространстве Польши примерно в 120 километрах от границ Калининградской области, он совершил один круг и зашел на второй. Согласно данным, опубликованным на сайте ВВС США, дальность действия РЛС самолета ДРЛО Boeing E-3A Sentry составляет более 250 миль (более 400 километров). Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе.
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Самолет-разведчик НАТО кружит в воздушном пространстве Польши
Boeing E-3A Sentry НАТО кружит в небе Польши недалеко от Калининградской области