https://1prime.ru/20261106/nestle-874969734.html
Россия готова к любым ответным шагам Берна после передачи активов Nestle
Россия готова к любым ответным шагам Берна после передачи активов Nestle - 06.11.2026, ПРАЙМ
Россия готова к любым ответным шагам Берна после передачи активов Nestle
Россия готова к любым ответным шагам Берна после передачи активов Nestle в РФ во временное управление, заявил в интервью РИА Новости директор департамента... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T08:10+0300
2026-11-06T08:10+0300
2026-11-06T08:10+0300
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швейцария
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия готова к любым ответным шагам Берна после передачи активов Nestle в РФ во временное управление, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Несмотря на то, что передача активов стала зеркальным ответом России на действия Швейцарии, эффект от нее не асимметричный, отметил дипломат. "Во-первых, передача активов компании во временное управление российской компании не является лишением права собственности. Во-вторых, если российские активы в Швейцарии выведены из экономического оборота, то мощности Nestle в нашей стране будут и дальше использоваться во благо потребителей", - пояснил он. Зарубежное руководство Nestle "фактически заморозило их (компании – ред.) развитие в России, а назначение новой управляющей структуры даст предприятиям и их сотрудникам зримую перспективу", заявил дипломат. "Если швейцарская сторона таким развитием не удовлетворена, она вольна предпринимать шаги, какие посчитает необходимыми. Мы готовы к любому сценарию", - подчеркнул Биричевский. По сообщениям СМИ, Nestle заявила о желании вернуть активы в России под свой контроль, компания сотрудничает с властями Швейцарии для достижения этой цели. Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (нынешний бренд "Лемана Про").
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россия, бизнес, швейцария, владимир путин, nestle, мид рф, auchan
РОССИЯ, Бизнес, ШВЕЙЦАРИЯ, Владимир Путин, Nestle, МИД РФ, Auchan
Россия готова к любым ответным шагам Берна после передачи активов Nestle
МИД: РФ готова к любым ответным шагам Швейцарии после передачи активов Nestle
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия готова к любым ответным шагам Берна после передачи активов Nestle в РФ во временное управление, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
Несмотря на то, что передача активов стала зеркальным ответом России на действия Швейцарии
, эффект от нее не асимметричный, отметил дипломат.
"Во-первых, передача активов компании во временное управление российской компании не является лишением права собственности. Во-вторых, если российские активы в Швейцарии выведены из экономического оборота, то мощности Nestle
в нашей стране будут и дальше использоваться во благо потребителей", - пояснил он.
Зарубежное руководство Nestle "фактически заморозило их (компании – ред.) развитие в России, а назначение новой управляющей структуры даст предприятиям и их сотрудникам зримую перспективу", заявил дипломат.
"Если швейцарская сторона таким развитием не удовлетворена, она вольна предпринимать шаги, какие посчитает необходимыми. Мы готовы к любому сценарию", - подчеркнул Биричевский.
По сообщениям СМИ, Nestle заявила о желании вернуть активы в России под свой контроль, компания сотрудничает с властями Швейцарии для достижения этой цели.
Президент РФ Владимир Путин
указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan
(бренд "Ашан
"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin
(нынешний бренд "Лемана Про").