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Новак призвал держать руку на пульсе по ситуации на топливном рынке

Новак призвал держать руку на пульсе по ситуации на топливном рынке - 06.11.2026, ПРАЙМ

Новак призвал держать руку на пульсе по ситуации на топливном рынке

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что необходимо держать руку на пульсе по ситуации на внутреннем топливном рынке и своевременно принимать необходимые... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T18:30+0300

2026-11-06T18:30+0300

2026-11-06T18:49+0300

россия

александр новак

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что необходимо держать руку на пульсе по ситуации на внутреннем топливном рынке и своевременно принимать необходимые меры для ее балансировки. Вице-премьер в пятницу провел совещание по ситуации на топливном рынке. "Необходимо держать руку на пульсе с ситуацией на рынке нефтепродуктов и своевременно принимать все необходимые меры для ее балансировки. Эта работа должна вестись федеральными ведомствами и региональными властями, а также отраслевыми компаниями в целях исполнения поручений президента. Обеспечение стабильности топливного рынка внутри страны – абсолютный приоритет", – приведены его слова в сообщении правительства по итогам совещания.

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россия, александр новак