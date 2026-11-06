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Новак призвал держать руку на пульсе по ситуации на топливном рынке - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Новак призвал держать руку на пульсе по ситуации на топливном рынке
Новак призвал держать руку на пульсе по ситуации на топливном рынке - 06.11.2026, ПРАЙМ
Новак призвал держать руку на пульсе по ситуации на топливном рынке
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что необходимо держать руку на пульсе по ситуации на внутреннем топливном рынке и своевременно принимать необходимые... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T18:30+0300
2026-11-06T18:49+0300
россия
александр новак
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874999587.jpg?1793980194
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что необходимо держать руку на пульсе по ситуации на внутреннем топливном рынке и своевременно принимать необходимые меры для ее балансировки. Вице-премьер в пятницу провел совещание по ситуации на топливном рынке. "Необходимо держать руку на пульсе с ситуацией на рынке нефтепродуктов и своевременно принимать все необходимые меры для ее балансировки. Эта работа должна вестись федеральными ведомствами и региональными властями, а также отраслевыми компаниями в целях исполнения поручений президента. Обеспечение стабильности топливного рынка внутри страны – абсолютный приоритет", – приведены его слова в сообщении правительства по итогам совещания.
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россия, александр новак
РОССИЯ, Александр Новак
18:30 06.11.2026 (обновлено: 18:49 06.11.2026)
 
Новак призвал держать руку на пульсе по ситуации на топливном рынке

Вице-премьер Новак: нужно держать руку на пульсе по ситуации на внутреннем топливном рынке

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что необходимо держать руку на пульсе по ситуации на внутреннем топливном рынке и своевременно принимать необходимые меры для ее балансировки.
Вице-премьер в пятницу провел совещание по ситуации на топливном рынке.
"Необходимо держать руку на пульсе с ситуацией на рынке нефтепродуктов и своевременно принимать все необходимые меры для ее балансировки. Эта работа должна вестись федеральными ведомствами и региональными властями, а также отраслевыми компаниями в целях исполнения поручений президента. Обеспечение стабильности топливного рынка внутри страны – абсолютный приоритет", – приведены его слова в сообщении правительства по итогам совещания.
 
РОССИЯАлександр Новак
 
 
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