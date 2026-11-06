https://1prime.ru/20261106/novak-874999496.html
Новак рассказал о мерах по стабилизации на региональных рынках топлива
Новак рассказал о мерах по стабилизации на региональных рынках топлива - 06.11.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о мерах по стабилизации на региональных рынках топлива
Меры правительства РФ позволяют поддерживать стабильность на региональных рынках топлива в России и бороться с локальными дефицитами, сообщило правительство РФ. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T18:30+0300
2026-11-06T18:30+0300
2026-11-06T18:30+0300
россия
александр новак
госдума
совет федерации
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874999496.jpg?1793979009
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Меры правительства РФ позволяют поддерживать стабильность на региональных рынках топлива в России и бороться с локальными дефицитами, сообщило правительство РФ. Вице-премьер РФ Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке с участием представителей Минэнерго, ФАС, Минтранса, Госдумы, Совета Федерации, отраслевых компаний, глав регионов. "Было отмечено, что компенсаторные меры, в числе которых импорт нефтепродуктов, реализация внеклассового топлива, введение новых производственных мощностей, позволяют поддерживать стабильность на региональных рынках и бороться с локальными дефицитами", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр новак, госдума, совет федерации
РОССИЯ, Александр Новак, Госдума, Совет Федерации
Новак рассказал о мерах по стабилизации на региональных рынках топлива
Правительство: меры правительства позволяют поддерживать стабильность на рынке топлива
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Меры правительства РФ позволяют поддерживать стабильность на региональных рынках топлива в России и бороться с локальными дефицитами, сообщило правительство РФ.
Вице-премьер РФ Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке с участием представителей Минэнерго, ФАС, Минтранса, Госдумы, Совета Федерации, отраслевых компаний, глав регионов.
"Было отмечено, что компенсаторные меры, в числе которых импорт нефтепродуктов, реализация внеклассового топлива, введение новых производственных мощностей, позволяют поддерживать стабильность на региональных рынках и бороться с локальными дефицитами", - говорится в сообщении.