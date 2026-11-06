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Новак рассказал о мерах по стабилизации на региональных рынках топлива - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Новак рассказал о мерах по стабилизации на региональных рынках топлива
Новак рассказал о мерах по стабилизации на региональных рынках топлива - 06.11.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о мерах по стабилизации на региональных рынках топлива
Меры правительства РФ позволяют поддерживать стабильность на региональных рынках топлива в России и бороться с локальными дефицитами, сообщило правительство РФ. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T18:30+0300
2026-11-06T18:30+0300
россия
александр новак
госдума
совет федерации
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Меры правительства РФ позволяют поддерживать стабильность на региональных рынках топлива в России и бороться с локальными дефицитами, сообщило правительство РФ. Вице-премьер РФ Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке с участием представителей Минэнерго, ФАС, Минтранса, Госдумы, Совета Федерации, отраслевых компаний, глав регионов. "Было отмечено, что компенсаторные меры, в числе которых импорт нефтепродуктов, реализация внеклассового топлива, введение новых производственных мощностей, позволяют поддерживать стабильность на региональных рынках и бороться с локальными дефицитами", - говорится в сообщении.
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россия, александр новак, госдума, совет федерации
РОССИЯ, Александр Новак, Госдума, Совет Федерации
18:30 06.11.2026
 
Новак рассказал о мерах по стабилизации на региональных рынках топлива

Правительство: меры правительства позволяют поддерживать стабильность на рынке топлива

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Меры правительства РФ позволяют поддерживать стабильность на региональных рынках топлива в России и бороться с локальными дефицитами, сообщило правительство РФ.
Вице-премьер РФ Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке с участием представителей Минэнерго, ФАС, Минтранса, Госдумы, Совета Федерации, отраслевых компаний, глав регионов.
"Было отмечено, что компенсаторные меры, в числе которых импорт нефтепродуктов, реализация внеклассового топлива, введение новых производственных мощностей, позволяют поддерживать стабильность на региональных рынках и бороться с локальными дефицитами", - говорится в сообщении.
 
РОССИЯАлександр НовакГосдумаСовет Федерации
 
 
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