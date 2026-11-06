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Новак рассказал о мерах по стабилизации на региональных рынках топлива

Новак рассказал о мерах по стабилизации на региональных рынках топлива - 06.11.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал о мерах по стабилизации на региональных рынках топлива

Меры правительства РФ позволяют поддерживать стабильность на региональных рынках топлива в России и бороться с локальными дефицитами, сообщило правительство РФ. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T18:30+0300

2026-11-06T18:30+0300

2026-11-06T18:30+0300

россия

александр новак

госдума

совет федерации

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Меры правительства РФ позволяют поддерживать стабильность на региональных рынках топлива в России и бороться с локальными дефицитами, сообщило правительство РФ. Вице-премьер РФ Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке с участием представителей Минэнерго, ФАС, Минтранса, Госдумы, Совета Федерации, отраслевых компаний, глав регионов. "Было отмечено, что компенсаторные меры, в числе которых импорт нефтепродуктов, реализация внеклассового топлива, введение новых производственных мощностей, позволяют поддерживать стабильность на региональных рынках и бороться с локальными дефицитами", - говорится в сообщении.

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россия, александр новак, госдума, совет федерации