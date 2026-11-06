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Назван способ сэкономить на новогоднем столе без потери качества

Назван способ сэкономить на новогоднем столе без потери качества - 06.11.2026, ПРАЙМ

Назван способ сэкономить на новогоднем столе без потери качества

Классический мем "не трогай — это на новый год" наиболее полно отражает благоразумный подход к экономии в период подготовки к новогодним праздникам. Причем... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T02:02+0300

2026-11-06T02:02+0300

2026-11-06T02:02+0300

эксклюзив

общество

бизнес

новый год

новогодний стол

продукты

цены на продукты

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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Классический мем "не трогай — это на новый год" наиболее полно отражает благоразумный подход к экономии в период подготовки к новогодним праздникам. Причем экономии как в финансовом плане, так и в контексте времени, сил и нервов. Как рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Перепелкин, готовиться к новогоднему столу лучше начинать заранее и поступательно.Логика подготовки очень простая: консервы, бакалею, алкоголь и деликатесы разумно купить заранее, а свежие овощи, мясо и рыбу — ближе к празднику. Таким образом можно избежать декабрьского ажиотажа, когда цены на популярные позиции традиционно становятся выше."Новогодняя заначка": что брать заранееКукуруза, оливки, маслины, маринованные огурцы, шпроты."Стол без зеленого горошка в салате оливье — как елка без гирлянды: формально все есть, а праздника не хватает. Эти консервы долго хранятся, а в декабре их "сметают" с полок в первую очередь, особенно проверенные бренды", — говорит Перепелкин.Далее следуют майонез, масло, мука, сахар, крупы, макароны, специи, чай и кофе. Это скучная, но самая выгодная часть закупки: продукты не портятся, не требуют места в холодильнике и позволяют спокойно собирать меню по частям.Следующие по списку — конфеты, шоколад, орехи, сухофрукты, печенье. По словам эксперта, все позиции для сладкого стола и подарков гостям также лучше закрыть заранее — в последние недели декабря цены и ассортимент становятся менее предсказуемыми.Игристое, вино и другой алкоголь — только если он точно будет на столе. Эксперт ожидает предновогоднего роста цен на спиртное примерно на 8–10%, а значит эти риски лучше захеджировать сразу.Главным "праздничным триггером" остается красная икра и деликатесы в герметичной упаковке. В предновогодние недели цена на икру может вырасти довольно значительно. Но если решено себя побаловать, то лучше выбирать заводскую упаковку, целую банку и срок годности с запасом минимум до середины января.Что касается замороженного мяса, птицы, рыбы и морепродуктов, то их можно отправить в морозилку заранее, если есть уверенность в качестве заморозки и заранее продумано будущее блюдо. Это удобный способ распределить расходы, не покупая все в один декабрьский поход в магазин.Что остается на финалТрадиционные мандарины, виноград, свежие овощи, зелень и фрукты. Их покупка впрок — очевидная ошибка: свежесть сохранить не получится, и, исходя из многолетнего опыта, они будут съедены задолго до начала праздников.Свежие рыба, мясо и молочные продукты. Здесь экономия на ранней закупке легко оборачивается потерей качества, а иногда и здоровья. Поэтому лучше прийти в магазин за несколько дней до застолья и выбрать по свежести, а не по подозрительной "скидке".Готовые салаты, нарезки, закуски и выпечка. Все, что должно быть съедено быстро, не должно попадать в дом заранее.Пять правил умной закупкиСначала меню — потом корзина. Лучше составить план и разбить список на три этапа: "сейчас", "за неделю", "за день-два до праздника". Это превращает хаотичный шопинг в управляемый процесс.Считать цену за килограмм, литр или штуку. Большая упаковка выгодна только тогда, когда ее точно съедят до окончания срока годности.Проверить производителя, даты, целостность банки и условия хранения. Особенно внимательно — с икрой, консервами, алкоголем и заморозкой.Акция — не повод, а проверка. Скидка работает, только если товар уже был в списке, и его цена не была завышено непосредственно перед распродажей.Целесообразно разделить закупку между форматами. Консервы и бакалею часто выгоднее брать в дискаунтерах, а свежие продукты — там, где выше оборот и легче оценить качество. Также план можно разделить на доставку и реальный поход в магазин."Формула закупки у хорошего хозяина или хозяйки в новогодние праздники простая: если продукт долго хранится без потери качества и традиционно дорожает — то берем заранее. Если быстро портится — покупаем свежим накануне праздника. Это убережет от лишних трат и грустного вида мандаринов в начале января", — заключает Николай Перепелкин.

https://1prime.ru/20261022/rosrybolovstvo-874531553.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, общество , бизнес, новый год, новогодний стол, продукты, цены на продукты