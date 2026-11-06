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Объем сделок с золотом на Мосбирже в октябре вырос на 13,7% - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Объем сделок с золотом на Мосбирже в октябре вырос на 13,7%
Объем сделок с золотом на Мосбирже в октябре вырос на 13,7% - 06.11.2026, ПРАЙМ
Объем сделок с золотом на Мосбирже в октябре вырос на 13,7%
Физический объем сделок с золотом на Московской бирже в октябре 2026 года увеличился на 13,7% в сравнении с месяцем ранее - и зафиксировал абсолютный рекорд в... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T10:27+0300
2026-11-06T10:27+0300
рынок
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874976354.jpg?1793950042
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже в октябре 2026 года увеличился на 13,7% в сравнении с месяцем ранее - и зафиксировал абсолютный рекорд в 52,2 тонны, по серебру - вырос на 24,4% до 100 тонн, следует из сообщения пресс-службы биржи. "Октябрь стал самым пиковым месяцем по объему за всю историю биржевых торгов драгметаллами. Золото остается ключевым активом для всех групп участников - от банков и золотодобывающих компаний до частных инвесторов, и все больше операций с физическим металлом проходит через организованные торги", - отметил управляющий директор по денежно-валютному рынку Московской биржи Антон Никитин, слова которого приводятся в пресс-релизе. В денежном выражении на Московской бирже в октябре 2026 года было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 588,5 миллиарда рублей против 556,1 миллиарда рублей в сентябре. Кроме этого, в октябре объем торгов платиной составил 147 килограммов (611 миллиона рублей) и палладием - 283 килограмма (803 миллиона рублей). Совокупный объем торгов в основном режиме на Мосбирже в октябре составил 590 миллиардов рублей, в прошлом месяце - 557,1 миллиарда рублей. По отношению к октябрю 2025 года объем торгов на рынке вырос в 1,7 раза. Доля частных инвесторов в объеме торгов золотом в октябре 2026 года составила 4,7%, серебром - 19,1%, палладием - 34,3%, платиной - 31,0%. С начала 2026 года совокупный объем сделок на рынке драгметаллов в основном режиме торгов достиг почти 4,6 триллиона рублей, тогда как за весь 2025 год он превысил 2,4 триллиона рублей. Торги драгоценными металлами на Московской бирже обеспечены реальными слитками в хранилище. Как сообщалось, в 2025 году на Московской бирже было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 2,952 триллиона рублей (318 тонн золотом и 365 тонн серебром), против 861,8 миллиарда рублей в 2024 году (123,3 тонны золотом и 252,4 тонны серебром). Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
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рынок
Рынок
10:27 06.11.2026
 
Объем сделок с золотом на Мосбирже в октябре вырос на 13,7%

Физический объем сделок с золотом на Мосбирже в октябре вырос на 13,7%

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже в октябре 2026 года увеличился на 13,7% в сравнении с месяцем ранее - и зафиксировал абсолютный рекорд в 52,2 тонны, по серебру - вырос на 24,4% до 100 тонн, следует из сообщения пресс-службы биржи.
"Октябрь стал самым пиковым месяцем по объему за всю историю биржевых торгов драгметаллами. Золото остается ключевым активом для всех групп участников - от банков и золотодобывающих компаний до частных инвесторов, и все больше операций с физическим металлом проходит через организованные торги", - отметил управляющий директор по денежно-валютному рынку Московской биржи Антон Никитин, слова которого приводятся в пресс-релизе.
В денежном выражении на Московской бирже в октябре 2026 года было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 588,5 миллиарда рублей против 556,1 миллиарда рублей в сентябре.
Кроме этого, в октябре объем торгов платиной составил 147 килограммов (611 миллиона рублей) и палладием - 283 килограмма (803 миллиона рублей). Совокупный объем торгов в основном режиме на Мосбирже в октябре составил 590 миллиардов рублей, в прошлом месяце - 557,1 миллиарда рублей.
По отношению к октябрю 2025 года объем торгов на рынке вырос в 1,7 раза. Доля частных инвесторов в объеме торгов золотом в октябре 2026 года составила 4,7%, серебром - 19,1%, палладием - 34,3%, платиной - 31,0%.
С начала 2026 года совокупный объем сделок на рынке драгметаллов в основном режиме торгов достиг почти 4,6 триллиона рублей, тогда как за весь 2025 год он превысил 2,4 триллиона рублей.
Торги драгоценными металлами на Московской бирже обеспечены реальными слитками в хранилище.
Как сообщалось, в 2025 году на Московской бирже было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 2,952 триллиона рублей (318 тонн золотом и 365 тонн серебром), против 861,8 миллиарда рублей в 2024 году (123,3 тонны золотом и 252,4 тонны серебром).
Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.
 
Рынок
 
 
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