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Чернышенко оценил реализацию молодежной политики в Мурманской области

Чернышенко оценил реализацию молодежной политики в Мурманской области - 06.11.2026, ПРАЙМ

Чернышенко оценил реализацию молодежной политики в Мурманской области

Мурманская область ежегодно входит в десятку лучших субъектов по эффективности реализации молодежной политики, в регионе успешно работают программы ранней... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T20:39+0300

2026-11-06T20:39+0300

2026-11-06T20:42+0300

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Мурманская область ежегодно входит в десятку лучших субъектов по эффективности реализации молодежной политики, в регионе успешно работают программы ранней профориентации, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В ходе рабочей поездки в Мурманскую область вице-премьер провел встречу с губернатором Андреем Чибисом. "Мурманская область ежегодно входит в десятку лучших субъектов по эффективности реализации молодежной политики. Вы активно участвуете в нацпроекте "Молодежь и дети", создаете возможности для самореализации ребят. Успешно работают программы ранней профориентации", – сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате. Он добавил, что молодежь региона активно вовлечена в добровольчество, поддерживает участников специальной военной операции и их семьи. "У области огромный кадровый потенциал – в вузах и колледжах учатся более 25 тысяч студентов", - подчеркнул Чернышенко, отметив, что за последние годы в Мурманской области создано более 2,5 тысячи новых мест в школах и детских садах.

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россия, дмитрий чернышенко