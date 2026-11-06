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Чернышенко оценил реализацию молодежной политики в Мурманской области - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Чернышенко оценил реализацию молодежной политики в Мурманской области
Чернышенко оценил реализацию молодежной политики в Мурманской области - 06.11.2026, ПРАЙМ
Чернышенко оценил реализацию молодежной политики в Мурманской области
Мурманская область ежегодно входит в десятку лучших субъектов по эффективности реализации молодежной политики, в регионе успешно работают программы ранней... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T20:39+0300
2026-11-06T20:42+0300
россия
дмитрий чернышенко
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875004201.jpg?1793986935
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Мурманская область ежегодно входит в десятку лучших субъектов по эффективности реализации молодежной политики, в регионе успешно работают программы ранней профориентации, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В ходе рабочей поездки в Мурманскую область вице-премьер провел встречу с губернатором Андреем Чибисом. "Мурманская область ежегодно входит в десятку лучших субъектов по эффективности реализации молодежной политики. Вы активно участвуете в нацпроекте "Молодежь и дети", создаете возможности для самореализации ребят. Успешно работают программы ранней профориентации", – сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате. Он добавил, что молодежь региона активно вовлечена в добровольчество, поддерживает участников специальной военной операции и их семьи. "У области огромный кадровый потенциал – в вузах и колледжах учатся более 25 тысяч студентов", - подчеркнул Чернышенко, отметив, что за последние годы в Мурманской области создано более 2,5 тысячи новых мест в школах и детских садах.
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россия, дмитрий чернышенко
РОССИЯ, Дмитрий Чернышенко
20:39 06.11.2026 (обновлено: 20:42 06.11.2026)
 
Чернышенко оценил реализацию молодежной политики в Мурманской области

Чернышенко: в Мурманской области успешно работают программы ранней профориентации

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Мурманская область ежегодно входит в десятку лучших субъектов по эффективности реализации молодежной политики, в регионе успешно работают программы ранней профориентации, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В ходе рабочей поездки в Мурманскую область вице-премьер провел встречу с губернатором Андреем Чибисом.
"Мурманская область ежегодно входит в десятку лучших субъектов по эффективности реализации молодежной политики. Вы активно участвуете в нацпроекте "Молодежь и дети", создаете возможности для самореализации ребят. Успешно работают программы ранней профориентации", – сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Он добавил, что молодежь региона активно вовлечена в добровольчество, поддерживает участников специальной военной операции и их семьи.
"У области огромный кадровый потенциал – в вузах и колледжах учатся более 25 тысяч студентов", - подчеркнул Чернышенко, отметив, что за последние годы в Мурманской области создано более 2,5 тысячи новых мест в школах и детских садах.
 
РОССИЯДмитрий Чернышенко
 
 
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