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OpenAI продолжит инвестиции в ИИ-инфраструктуру, пишут СМИ

OpenAI продолжит инвестиции в ИИ-инфраструктуру, пишут СМИ - 06.11.2026, ПРАЙМ

OpenAI продолжит инвестиции в ИИ-инфраструктуру, пишут СМИ

OpenAI продолжит инвестировать в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ) в США, несмотря на растущее недовольство населения строительством новых центров... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T22:53+0300

2026-11-06T22:53+0300

2026-11-06T22:53+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. OpenAI продолжит инвестировать в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ) в США, несмотря на растущее недовольство населения строительством новых центров обработки данных (ЦОД), сообщил канал CNBC со ссылкой на слова финансового директора компании Сары Фриар. Согласно результатам опроса WP, ABC News и Ipsos, проведенного в октябре, около 70% американцев выступают против строительства ЦОД в своих населенных пунктах. "Финансовый директор OpenAI Сара Фриар заявила в пятницу, что компания будет продолжать инвестировать в инфраструктуру искусственного интеллекта, даже несмотря на то, что избиратели во время прошедших во вторник промежуточных выборов выразили резкое неприятия центров обработки данных", - передает канал. Согласно данным Ballotpedia, которые приводит CNBC, в 10 американских штатах в ходе промежуточных выборов избиратели в том числе могли проголосовать за или против инициатив по строительству дата-центров, и в 9 из них люди поддержали ограничения на ЦОДы. В последнее время инвесторы стали скептически относиться к сектору искусственного интеллекта из-за сочетания более высоких затрат на заимствования, опасений относительно стремительного роста долга компаний и негативной реакции общественности на отрасль, отмечает CNBC. Противодействие строительству центров обработки данных усилилось в течение лета, поскольку американцы стали опасаться вреда окружающей среде, роста счетов за коммунальные услуги и сокращения рабочих мест, добавляет канал.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, сша, openai, ии, искусственный интеллект