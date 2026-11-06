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OpenAI продолжит инвестиции в ИИ-инфраструктуру, пишут СМИ - 06.11.2026, ПРАЙМ
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OpenAI продолжит инвестиции в ИИ-инфраструктуру, пишут СМИ
OpenAI продолжит инвестиции в ИИ-инфраструктуру, пишут СМИ - 06.11.2026, ПРАЙМ
OpenAI продолжит инвестиции в ИИ-инфраструктуру, пишут СМИ
OpenAI продолжит инвестировать в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ) в США, несмотря на растущее недовольство населения строительством новых центров... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T22:53+0300
2026-11-06T22:53+0300
технологии
бизнес
сша
openai
ии
искусственный интеллект
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. OpenAI продолжит инвестировать в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ) в США, несмотря на растущее недовольство населения строительством новых центров обработки данных (ЦОД), сообщил канал CNBC со ссылкой на слова финансового директора компании Сары Фриар. Согласно результатам опроса WP, ABC News и Ipsos, проведенного в октябре, около 70% американцев выступают против строительства ЦОД в своих населенных пунктах. "Финансовый директор OpenAI Сара Фриар заявила в пятницу, что компания будет продолжать инвестировать в инфраструктуру искусственного интеллекта, даже несмотря на то, что избиратели во время прошедших во вторник промежуточных выборов выразили резкое неприятия центров обработки данных", - передает канал. Согласно данным Ballotpedia, которые приводит CNBC, в 10 американских штатах в ходе промежуточных выборов избиратели в том числе могли проголосовать за или против инициатив по строительству дата-центров, и в 9 из них люди поддержали ограничения на ЦОДы. В последнее время инвесторы стали скептически относиться к сектору искусственного интеллекта из-за сочетания более высоких затрат на заимствования, опасений относительно стремительного роста долга компаний и негативной реакции общественности на отрасль, отмечает CNBC. Противодействие строительству центров обработки данных усилилось в течение лета, поскольку американцы стали опасаться вреда окружающей среде, роста счетов за коммунальные услуги и сокращения рабочих мест, добавляет канал.
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технологии, бизнес, сша, openai, ии, искусственный интеллект
Технологии, Бизнес, США, OpenAI, ИИ, искусственный интеллект
22:53 06.11.2026
 
OpenAI продолжит инвестиции в ИИ-инфраструктуру, пишут СМИ

CNBC: OpenAI продолжит инвестиции в ИИ-инфраструктуру, несмотря на недовольство населения

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. OpenAI продолжит инвестировать в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ) в США, несмотря на растущее недовольство населения строительством новых центров обработки данных (ЦОД), сообщил канал CNBC со ссылкой на слова финансового директора компании Сары Фриар.
Согласно результатам опроса WP, ABC News и Ipsos, проведенного в октябре, около 70% американцев выступают против строительства ЦОД в своих населенных пунктах.
"Финансовый директор OpenAI Сара Фриар заявила в пятницу, что компания будет продолжать инвестировать в инфраструктуру искусственного интеллекта, даже несмотря на то, что избиратели во время прошедших во вторник промежуточных выборов выразили резкое неприятия центров обработки данных", - передает канал.
Согласно данным Ballotpedia, которые приводит CNBC, в 10 американских штатах в ходе промежуточных выборов избиратели в том числе могли проголосовать за или против инициатив по строительству дата-центров, и в 9 из них люди поддержали ограничения на ЦОДы.
В последнее время инвесторы стали скептически относиться к сектору искусственного интеллекта из-за сочетания более высоких затрат на заимствования, опасений относительно стремительного роста долга компаний и негативной реакции общественности на отрасль, отмечает CNBC.
Противодействие строительству центров обработки данных усилилось в течение лета, поскольку американцы стали опасаться вреда окружающей среде, роста счетов за коммунальные услуги и сокращения рабочих мест, добавляет канал.
 
ТехнологииБизнесСШАOpenAIИИискусственный интеллект
 
 
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