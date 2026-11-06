https://1prime.ru/20261106/ozon-874982062.html

В работе "Ozon банка" произошел сбой

В работе "Ozon банка" произошел сбой - 06.11.2026, ПРАЙМ

В работе "Ozon банка" произошел сбой

Сбой произошел в работе "Ozon банка", россияне не могут войти в мобильное приложение, выяснил корреспондент РИА Новости. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T12:10+0300

2026-11-06T12:10+0300

2026-11-06T12:10+0300

технологии

банки

россия

санкт-петербург

московская область

самарская область

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874982062.jpg?1793956252

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Сбой произошел в работе "Ozon банка", россияне не могут войти в мобильное приложение, выяснил корреспондент РИА Новости. По данным сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, на 11.50 мск количество жалоб на трудности в работе сервисов банка составило 13 тысяч за последний час и 13 тысяч - за сутки. При этом 38% жалуется сбой личного кабинета, а 27% - на сбой сервиса. Больше всего за последний час поступило сообщений о сбоях в работе "Ozon банка" в Санкт-Петербурге (4%), Московской области, Самарской области и Москве (по 3%).

санкт-петербург

московская область

самарская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, банки, россия, санкт-петербург, московская область, самарская область