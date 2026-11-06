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В работе "Ozon банка" произошел сбой - 06.11.2026, ПРАЙМ
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В работе "Ozon банка" произошел сбой
В работе "Ozon банка" произошел сбой - 06.11.2026, ПРАЙМ
В работе "Ozon банка" произошел сбой
Сбой произошел в работе "Ozon банка", россияне не могут войти в мобильное приложение, выяснил корреспондент РИА Новости. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T12:10+0300
2026-11-06T12:10+0300
технологии
банки
россия
санкт-петербург
московская область
самарская область
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Сбой произошел в работе "Ozon банка", россияне не могут войти в мобильное приложение, выяснил корреспондент РИА Новости. По данным сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, на 11.50 мск количество жалоб на трудности в работе сервисов банка составило 13 тысяч за последний час и 13 тысяч - за сутки. При этом 38% жалуется сбой личного кабинета, а 27% - на сбой сервиса. Больше всего за последний час поступило сообщений о сбоях в работе "Ozon банка" в Санкт-Петербурге (4%), Московской области, Самарской области и Москве (по 3%).
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40
192
40
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5
4.7
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технологии, банки, россия, санкт-петербург, московская область, самарская область
Технологии, Банки, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Московская область, Самарская область
12:10 06.11.2026
 
В работе "Ozon банка" произошел сбой

В работе "Ozon банка" произошел сбой, россияне не могут войти в мобильное приложение

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Сбой произошел в работе "Ozon банка", россияне не могут войти в мобильное приложение, выяснил корреспондент РИА Новости.
По данным сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, на 11.50 мск количество жалоб на трудности в работе сервисов банка составило 13 тысяч за последний час и 13 тысяч - за сутки.
При этом 38% жалуется сбой личного кабинета, а 27% - на сбой сервиса.
Больше всего за последний час поступило сообщений о сбоях в работе "Ozon банка" в Санкт-Петербурге (4%), Московской области, Самарской области и Москве (по 3%).
 
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