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Посол в Венгрии оценил перспективы завершения проекта АЭС "Пакш-2"

Посол в Венгрии оценил перспективы завершения проекта АЭС "Пакш-2" - 06.11.2026, ПРАЙМ

Посол в Венгрии оценил перспективы завершения проекта АЭС "Пакш-2"

Россия исходит из того, что успешное завершение проекта АЭС "Пакш-2" выгодно прежде всего венгерской стороне для обеспечения энергобезопасности на годы вперед,... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T09:52+0300

2026-11-06T09:52+0300

2026-11-06T09:52+0300

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БУДАПЕШТ, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия исходит из того, что успешное завершение проекта АЭС "Пакш-2" выгодно прежде всего венгерской стороне для обеспечения энергобезопасности на годы вперед, заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости. "Исходим из того, что успешное завершение проекта "Пакш-2" выгодно прежде всего венгерской стороне с точки зрения обеспечения ее энергобезопасности на многие годы вперед", - сказал Станиславов. Посол отметил, что сотрудничество между Россией и Венгрией в области "мирного атома" является одним из трех взаимосвязанных компонентов взаимодействия в энергетической сфере наряду с поставками нефти и газа. "Мы уверены в конкурентоспособности "Росатома", в качестве и надежности его проверенных технологий. Более того, проект "Пакш-2" носит международный характер, так как в нем участвуют, например, компании из Франции и Германии, а также имеет высокую долю локализации, что выгодно венгерской стороне", - подчеркнул глава российской дипмиссии. Министерство экономики и энергетики Венгрии заявило 13 октября РИА Новости, что юридическая, финансовая и техническая проверка проекта АЭС "Пакш-2" завершится не ранее конца 2026 года, только после этого может быть принято решение о дальнейшей судьбе проекта. Бывший генеральный директор электростанции Dunamenti Eromu и участник строительства АЭС "Пакш" Геза Уйхейи ранее заявил, что если правительство Венгрии примет решение о расторжении контракта по проекту АЭС "Пакш-2" невозвратные убытки составят до трех миллиардов евро. Сейчас на единственной в Венгрии АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" с реакторами ВВЭР-1200 эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома", состоялась 5 февраля 2026 года.

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россия, венгрия, франция, германия, пакш-2, аэс "пакш", росатом