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Оценивать неустойки в случае отказа Венгрии от АЭС "Пакш-2" преждевременно - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Оценивать неустойки в случае отказа Венгрии от АЭС "Пакш-2" преждевременно
Оценивать неустойки в случае отказа Венгрии от АЭС "Пакш-2" преждевременно - 06.11.2026, ПРАЙМ
Оценивать неустойки в случае отказа Венгрии от АЭС "Пакш-2" преждевременно
Оценивать возможные неустойки в случае отказа Венгрии от реализации проекта АЭС "Пакш-2" с "Росатомом" преждевременно, комплексный аудит проекта продолжается,... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T10:38+0300
2026-11-06T10:38+0300
россия
венгрия
пакш-2
аэс "пакш"
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БУДАПЕШТ, 6 ноя - ПРАЙМ. Оценивать возможные неустойки в случае отказа Венгрии от реализации проекта АЭС "Пакш-2" с "Росатомом" преждевременно, комплексный аудит проекта продолжается, венгерская сторона подчеркивала, что до его завершения никаких решений о будущем проекта быть принято не может, заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости. "Оценивать возможные неустойки преждевременно. Несомненно, однако, что односторонний отказ от действующих договоренностей должен повлечь серьезные финансовые и правовые последствия. Как известно, договоры должны соблюдаться, - сказал Станиславов. Посол напомнил, что венгерская компания-заказчик, реагируя на спекуляции западных СМИ о возможном прекращении проекта или смене генподрядчика, заявила, что комплексный аудит проекта продолжается, а до его завершения решений относительно дальнейшей реализации проекта принято не будет. "Спекулировать на тему о возможной смене генподрядчика оставлю тем, кто распространяет такие слухи. Говорить об этом серьезно можно только с конкретными фактами на руках: кто, за какие деньги и на каких финансовых условиях готов будет выполнить объем работ по строительству новых энергоблоков АЭС "Пакш-2", - отметил Станиславов. Министерство экономики и энергетики Венгрии заявило 13 октября РИА Новости, что юридическая, финансовая и техническая проверка проекта АЭС "Пакш-2" завершится не ранее конца 2026 года, только после этого может быть принято решение о дальнейшей судьбе проекта. Бывший генеральный директор электростанции Dunamenti Eromu и участник строительства АЭС "Пакш" Геза Уйхейи ранее заявил, что, если правительство Венгрии примет решение о расторжении контракта по проекту АЭС "Пакш-2", невозвратные убытки составят до трех миллиардов евро.
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192
40
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россия, венгрия, пакш-2, аэс "пакш"
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Пакш-2, АЭС "Пакш"
10:38 06.11.2026
 
Оценивать неустойки в случае отказа Венгрии от АЭС "Пакш-2" преждевременно

Станиславов: оценивать неустойки в случае отказа Венгрии от АЭС "Пакш-2" преждевременно

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БУДАПЕШТ, 6 ноя - ПРАЙМ. Оценивать возможные неустойки в случае отказа Венгрии от реализации проекта АЭС "Пакш-2" с "Росатомом" преждевременно, комплексный аудит проекта продолжается, венгерская сторона подчеркивала, что до его завершения никаких решений о будущем проекта быть принято не может, заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости.
"Оценивать возможные неустойки преждевременно. Несомненно, однако, что односторонний отказ от действующих договоренностей должен повлечь серьезные финансовые и правовые последствия. Как известно, договоры должны соблюдаться, - сказал Станиславов.
Посол напомнил, что венгерская компания-заказчик, реагируя на спекуляции западных СМИ о возможном прекращении проекта или смене генподрядчика, заявила, что комплексный аудит проекта продолжается, а до его завершения решений относительно дальнейшей реализации проекта принято не будет.
"Спекулировать на тему о возможной смене генподрядчика оставлю тем, кто распространяет такие слухи. Говорить об этом серьезно можно только с конкретными фактами на руках: кто, за какие деньги и на каких финансовых условиях готов будет выполнить объем работ по строительству новых энергоблоков АЭС "Пакш-2", - отметил Станиславов.
Министерство экономики и энергетики Венгрии заявило 13 октября РИА Новости, что юридическая, финансовая и техническая проверка проекта АЭС "Пакш-2" завершится не ранее конца 2026 года, только после этого может быть принято решение о дальнейшей судьбе проекта. Бывший генеральный директор электростанции Dunamenti Eromu и участник строительства АЭС "Пакш" Геза Уйхейи ранее заявил, что, если правительство Венгрии примет решение о расторжении контракта по проекту АЭС "Пакш-2", невозвратные убытки составят до трех миллиардов евро.
 
РОССИЯВЕНГРИЯПакш-2АЭС "Пакш"
 
 
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