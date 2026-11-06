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Россия построит вторую железную дорогу на границе с Китаем, пишут СМИ

Россия построит вторую железную дорогу на границе с Китаем, пишут СМИ - 06.11.2026, ПРАЙМ

Россия построит вторую железную дорогу на границе с Китаем, пишут СМИ

Президент Владимир Путин подписал закон о строительстве второй железнодорожной линии со стандартной шириной колеи на ключевом пограничном переходе с Китаем, что | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T10:51+0300

2026-11-06T10:51+0300

2026-11-06T10:51+0300

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китай

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south china morning post

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бизнес

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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин подписал закон о строительстве второй железнодорожной линии со стандартной шириной колеи на ключевом пограничном переходе с Китаем, что свидетельствует о стремлении Москвы ускорить "разворот на восток", пишет ИноСМИ со ссылкой на South China Morning Post.Закон ратифицирует соглашение о строительстве железной дороги, достигнутое с Пекином во время визита российского лидера в Китай в мае. Стороны договорились о совместном строительстве новой ветки вдоль трансграничной железной дороги, связывающей Забайкальск и Маньчжурию. Важно, что на ней будет использоваться колея 1435 мм — стандарт, принятый в Китае, — а не более широкая 1520 мм, которая используется на внутренней сети России."Вторая линия со стандартной шириной колеи поможет снять ограничения на объемы грузоперевозок на пограничном переходе, сократить время ожидания грузовых поездов и повысить скорость и надежность перевозок по восточному коридору", — заявил эксперт по России и Центральной Азии из Шанхайской академии социальных наук Ли Лифань.Как отмечает издание, грузовые поезда из Китая в Россию сейчас используют единственную линию с колеей 1435 мм на переходе Маньчжурия — Забайкальск, через который проходит более 60% железнодорожных грузов между странами. Поезда в противоположных направлениях пересекают границу поочередно, что приводит к заторам. Москва рассчитывает, что благодаря второму пути пропускная способность Забайкальского перевала к 2030 году увеличится до 39 миллионов тонн — на 11 миллионов больше текущих показателей. Строительство на российской стороне уже началось и должно завершиться к концу 2026 года, китайский участок планируют достроить в начале 2027-го."Это не свидетельствует о смене ширины колеи в стране, а скорее является прагматичным компромиссом, поскольку политика "разворота на восток" вступает в фазу реализации", — пояснил Ли.

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россия, китай, владимир путин, south china morning post, москва, бизнес, пекин