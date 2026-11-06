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Россия построит вторую железную дорогу на границе с Китаем, пишут СМИ - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Россия построит вторую железную дорогу на границе с Китаем, пишут СМИ
Россия построит вторую железную дорогу на границе с Китаем, пишут СМИ - 06.11.2026, ПРАЙМ
Россия построит вторую железную дорогу на границе с Китаем, пишут СМИ
Президент Владимир Путин подписал закон о строительстве второй железнодорожной линии со стандартной шириной колеи на ключевом пограничном переходе с Китаем, что | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T10:51+0300
2026-11-06T10:51+0300
россия
китай
владимир путин
south china morning post
москва
бизнес
пекин
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин подписал закон о строительстве второй железнодорожной линии со стандартной шириной колеи на ключевом пограничном переходе с Китаем, что свидетельствует о стремлении Москвы ускорить "разворот на восток", пишет ИноСМИ со ссылкой на South China Morning Post.Закон ратифицирует соглашение о строительстве железной дороги, достигнутое с Пекином во время визита российского лидера в Китай в мае. Стороны договорились о совместном строительстве новой ветки вдоль трансграничной железной дороги, связывающей Забайкальск и Маньчжурию. Важно, что на ней будет использоваться колея 1435 мм — стандарт, принятый в Китае, — а не более широкая 1520 мм, которая используется на внутренней сети России."Вторая линия со стандартной шириной колеи поможет снять ограничения на объемы грузоперевозок на пограничном переходе, сократить время ожидания грузовых поездов и повысить скорость и надежность перевозок по восточному коридору", — заявил эксперт по России и Центральной Азии из Шанхайской академии социальных наук Ли Лифань.Как отмечает издание, грузовые поезда из Китая в Россию сейчас используют единственную линию с колеей 1435 мм на переходе Маньчжурия — Забайкальск, через который проходит более 60% железнодорожных грузов между странами. Поезда в противоположных направлениях пересекают границу поочередно, что приводит к заторам. Москва рассчитывает, что благодаря второму пути пропускная способность Забайкальского перевала к 2030 году увеличится до 39 миллионов тонн — на 11 миллионов больше текущих показателей. Строительство на российской стороне уже началось и должно завершиться к концу 2026 года, китайский участок планируют достроить в начале 2027-го."Это не свидетельствует о смене ширины колеи в стране, а скорее является прагматичным компромиссом, поскольку политика "разворота на восток" вступает в фазу реализации", — пояснил Ли.
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россия, китай, владимир путин, south china morning post, москва, бизнес, пекин
РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, South China Morning Post, МОСКВА, Бизнес, Пекин
10:51 06.11.2026
 
Россия построит вторую железную дорогу на границе с Китаем, пишут СМИ

SCMP: Россия построит вторую железную дорогу на границе с Китаем

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПоезд Пекин – Улан-Батор – Москва "Китайских железных дорог" (КЖД) во время стоянки на вокзале "Новосибирск
Поезд Пекин – Улан-Батор – Москва Китайских железных дорог (КЖД) во время стоянки на вокзале Новосибирск - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин подписал закон о строительстве второй железнодорожной линии со стандартной шириной колеи на ключевом пограничном переходе с Китаем, что свидетельствует о стремлении Москвы ускорить "разворот на восток", пишет ИноСМИ со ссылкой на South China Morning Post.
Закон ратифицирует соглашение о строительстве железной дороги, достигнутое с Пекином во время визита российского лидера в Китай в мае. Стороны договорились о совместном строительстве новой ветки вдоль трансграничной железной дороги, связывающей Забайкальск и Маньчжурию. Важно, что на ней будет использоваться колея 1435 мм — стандарт, принятый в Китае, — а не более широкая 1520 мм, которая используется на внутренней сети России.
"Вторая линия со стандартной шириной колеи поможет снять ограничения на объемы грузоперевозок на пограничном переходе, сократить время ожидания грузовых поездов и повысить скорость и надежность перевозок по восточному коридору", — заявил эксперт по России и Центральной Азии из Шанхайской академии социальных наук Ли Лифань.
Как отмечает издание, грузовые поезда из Китая в Россию сейчас используют единственную линию с колеей 1435 мм на переходе Маньчжурия — Забайкальск, через который проходит более 60% железнодорожных грузов между странами. Поезда в противоположных направлениях пересекают границу поочередно, что приводит к заторам. Москва рассчитывает, что благодаря второму пути пропускная способность Забайкальского перевала к 2030 году увеличится до 39 миллионов тонн — на 11 миллионов больше текущих показателей. Строительство на российской стороне уже началось и должно завершиться к концу 2026 года, китайский участок планируют достроить в начале 2027-го.
"Это не свидетельствует о смене ширины колеи в стране, а скорее является прагматичным компромиссом, поскольку политика "разворота на восток" вступает в фазу реализации", — пояснил Ли.
 
РОССИЯКИТАЙВладимир ПутинSouth China Morning PostМОСКВАБизнесПекин
 
 
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