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В Госдуму внесли проект о конвертации накопительной пенсии россиян в ПДС

В Госдуму внесли проект о конвертации накопительной пенсии россиян в ПДС - 06.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о конвертации накопительной пенсии россиян в ПДС

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о конвертации с 1 апреля 2027 года накопительной пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС),... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T20:30+0300

2026-11-06T20:30+0300

2026-11-06T20:30+0300

финансы

россия

минфин

социальный фонд

пдс

пенсии

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о конвертации с 1 апреля 2027 года накопительной пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС), сообщил Минфин. "Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект, предусматривающий конвертацию накопительной пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Предполагается, что новые правила начнут действовать с 1 апреля 2027 года", - сказано в сообщении. Отмечается, что изменения не затрагивают страховую пенсию, назначаемую и выплачиваемую Социальным фондом России, порядок учета индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и трудового стажа остается прежним. Назначенные накопительные пенсии продолжат выплачиваться на прежних условиях. "При переводе накоплений в ПДС не только обеспечивается сохранение всех прав и гарантий для граждан, но и предоставляются дополнительные возможности по распоряжению накопленными средствами и созданию долгосрочных сбережений", - указали в Минфине. В частности, появится возможность получать выплаты в особых жизненных ситуациях (потеря кормильца, а также заболевания, требующие дорогостоящего лечения) и государственное софинансирование (до 36 тысяч рублей ежегодно в течение 10 лет), оформить налоговые вычеты (в размере до 400 тысяч рублей ежегодно), а также возможность гибко выбирать сроки и способы получения выплат. Кроме того, вложенные средства можно передавать по наследству, что позволяет рассматривать ПДС как элемент долгосрочного финансового планирования для семьи. Также будет обеспечена гарантия сохранности личных внесенных средств и накопленного дохода в пределах 2,8 миллиона рублей. Конвертированные пенсионные накопления и средства софинансирования будут гарантироваться государством в полном объеме с учетом инвестиционного дохода. Средства материнского капитала, направленные ранее на формирование накопительной пенсии, будут также конвертированы в ПДС, отметили в министерстве. При этом у граждан будет возможность в течение переходного периода вернуть их в маткапитал или направить их на другие цели, предусмотренные законодательством, определяющим порядок распоряжения маткапиталом. Управление пенсионными накоплениями останется под контролем государства. Для граждан, имеющих накопления в Социальном фонде России, формируется уполномоченный негосударственный пенсионный фонд (УНПФ) с обязательным госучастием. Управлять пенсионными накоплениями будет корпорация развития "ВЭБ.РФ", как это происходит и сейчас в рамках Социального фонда. Средства, переданные УНПФ, продолжат инвестироваться на тех же консервативных принципах, что и ранее. Таким образом, меняется организационная форма работы с накоплениями, но не подход к управлению инвестициями. Это позволит обеспечить защиту интересов граждан, подчеркнули в Минфине.

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финансы, россия, минфин, социальный фонд, пдс, пенсии