https://1prime.ru/20261106/peskov-874993699.html
В Кремле назвали условие для разговора с Европой
В Кремле назвали условие для разговора с Европой - 06.11.2026, ПРАЙМ
В Кремле назвали условие для разговора с Европой
Разговор с европейцами по теме обеспечения безопасности в Европе рано или поздно потребуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T16:09+0300
2026-11-06T16:09+0300
2026-11-06T16:09+0300
россия
европа
украина
дмитрий песков
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/1a/874602110_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_eddd931a90b17d88477a5c1d25e36c03.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Разговор с европейцами по теме обеспечения безопасности в Европе рано или поздно потребуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Поскольку так или иначе речь пойдет о будущей системе безопасности в Европе, когда будут разговоры о взаимном обеспечении безопасности России и Украины, то, конечно, без европейцев на какой-то стадии это делать будет невозможно. Потребуется разговор с европейцами", - сказал Песков журналистам. Однако, как отметил пресс-секретарь главы государства, Москва фиксирует у европейцев затянувшуюся нерешительность и неготовность к разговору с Россией.
европа
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/1a/874602110_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_281889fb7aa48e9a24e60b9c99dcb24d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, украина, дмитрий песков
РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, Дмитрий Песков
В Кремле назвали условие для разговора с Европой
Песков: разговор с европейцами потребуется, когда речь пойдет об обеспечении безопасности
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Разговор с европейцами по теме обеспечения безопасности в Европе рано или поздно потребуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Поскольку так или иначе речь пойдет о будущей системе безопасности в Европе, когда будут разговоры о взаимном обеспечении безопасности России и Украины, то, конечно, без европейцев на какой-то стадии это делать будет невозможно. Потребуется разговор с европейцами", - сказал Песков журналистам.
Однако, как отметил пресс-секретарь главы государства, Москва фиксирует у европейцев затянувшуюся нерешительность и неготовность к разговору с Россией.