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В Кремле назвали условие для разговора с Европой

В Кремле назвали условие для разговора с Европой - 06.11.2026, ПРАЙМ

В Кремле назвали условие для разговора с Европой

Разговор с европейцами по теме обеспечения безопасности в Европе рано или поздно потребуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T16:09+0300

2026-11-06T16:09+0300

2026-11-06T16:09+0300

россия

европа

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Разговор с европейцами по теме обеспечения безопасности в Европе рано или поздно потребуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Поскольку так или иначе речь пойдет о будущей системе безопасности в Европе, когда будут разговоры о взаимном обеспечении безопасности России и Украины, то, конечно, без европейцев на какой-то стадии это делать будет невозможно. Потребуется разговор с европейцами", - сказал Песков журналистам. Однако, как отметил пресс-секретарь главы государства, Москва фиксирует у европейцев затянувшуюся нерешительность и неготовность к разговору с Россией.

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украина

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россия, европа, украина, дмитрий песков