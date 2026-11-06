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В Кремле назвали условие для разговора с Европой - 06.11.2026, ПРАЙМ
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В Кремле назвали условие для разговора с Европой
В Кремле назвали условие для разговора с Европой - 06.11.2026, ПРАЙМ
В Кремле назвали условие для разговора с Европой
Разговор с европейцами по теме обеспечения безопасности в Европе рано или поздно потребуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T16:09+0300
2026-11-06T16:09+0300
россия
европа
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Разговор с европейцами по теме обеспечения безопасности в Европе рано или поздно потребуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Поскольку так или иначе речь пойдет о будущей системе безопасности в Европе, когда будут разговоры о взаимном обеспечении безопасности России и Украины, то, конечно, без европейцев на какой-то стадии это делать будет невозможно. Потребуется разговор с европейцами", - сказал Песков журналистам. Однако, как отметил пресс-секретарь главы государства, Москва фиксирует у европейцев затянувшуюся нерешительность и неготовность к разговору с Россией.
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россия, европа, украина, дмитрий песков
РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, Дмитрий Песков
16:09 06.11.2026
 
В Кремле назвали условие для разговора с Европой

Песков: разговор с европейцами потребуется, когда речь пойдет об обеспечении безопасности

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Кремль с Устьинского моста в Москве
Вид на Кремль с Устьинского моста в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Разговор с европейцами по теме обеспечения безопасности в Европе рано или поздно потребуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Поскольку так или иначе речь пойдет о будущей системе безопасности в Европе, когда будут разговоры о взаимном обеспечении безопасности России и Украины, то, конечно, без европейцев на какой-то стадии это делать будет невозможно. Потребуется разговор с европейцами", - сказал Песков журналистам.
Однако, как отметил пресс-секретарь главы государства, Москва фиксирует у европейцев затянувшуюся нерешительность и неготовность к разговору с Россией.
 
РОССИЯЕВРОПАУКРАИНАДмитрий Песков
 
 
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