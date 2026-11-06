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Financial Times: планы Маска в Техасе могут оказаться под угрозой
Financial Times: планы Маска в Техасе могут оказаться под угрозой - 06.11.2026, ПРАЙМ
Financial Times: планы Маска в Техасе могут оказаться под угрозой
Компании американского предпринимателя Илона Маска после промежуточных выборов в США потеряли около 420 миллиардов долларов рыночной стоимости, а его планы в... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T11:55+0300
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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Компании американского предпринимателя Илона Маска после промежуточных выборов в США потеряли около 420 миллиардов долларов рыночной стоимости, а его планы в Техасе могут оказаться под угрозой, пишет газета Financial Times.
По данным издания, совокупная рыночная стоимость SpaceX и Tesla с момента промежуточных выборов сократилась на 420 миллиардов долларов.
Избранный губернатор Техаса демократ Джина Инохоса пообещала ввести мораторий на строительство новых дата-центров, сообщает FT. Это может поставить под угрозу планы Маска построить третий крупный суперкомпьютер Colossus возле Браунсвилла.
Маск потратил более 200 миллионов долларов на поддержку республиканских кандидатов на выборах губернатора Техаса и сенатора от штата, отмечает газета. Однако обе гонки впервые за десятилетия выиграли демократы.
Акции Tesla в четверг к 18.06 мск дешевели на 9,86%, SpaceX — на 8,05%, согласно данным торгов. По итогам торгов среды бумаги компаний потеряли 1,3% и 3,8% соответственно. Инвесторы оценивали предварительные итоги выборов в конгресс США.
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мировая экономика, техас, сша, spacex, tesla, financial times
Мировая экономика, ТЕХАС, США, SpaceX, Tesla, Financial Times
Financial Times: планы Маска в Техасе могут оказаться под угрозой
FT: компании Маска потеряли $420 миллиардов рыночной стоимости после выборов в США
МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Компании американского предпринимателя Илона Маска после промежуточных выборов в США потеряли около 420 миллиардов долларов рыночной стоимости, а его планы в Техасе могут оказаться под угрозой, пишет газета Financial Times.
По данным издания, совокупная рыночная стоимость SpaceX и Tesla с момента промежуточных выборов сократилась на 420 миллиардов долларов.
Избранный губернатор Техаса демократ Джина Инохоса пообещала ввести мораторий на строительство новых дата-центров, сообщает FT. Это может поставить под угрозу планы Маска построить третий крупный суперкомпьютер Colossus возле Браунсвилла.
Маск потратил более 200 миллионов долларов на поддержку республиканских кандидатов на выборах губернатора Техаса и сенатора от штата, отмечает газета. Однако обе гонки впервые за десятилетия выиграли демократы.
Акции Tesla в четверг к 18.06 мск дешевели на 9,86%, SpaceX — на 8,05%, согласно данным торгов. По итогам торгов среды бумаги компаний потеряли 1,3% и 3,8% соответственно. Инвесторы оценивали предварительные итоги выборов в конгресс США.