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"Почта России" снизила тарифы на корреспонденцию для новых клиентов - 06.11.2026, ПРАЙМ
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"Почта России" снизила тарифы на корреспонденцию для новых клиентов
"Почта России" снизила тарифы на корреспонденцию для новых клиентов - 06.11.2026, ПРАЙМ
"Почта России" снизила тарифы на корреспонденцию для новых клиентов
"Почта России" до конца текущего года снизила тарифы на письменную корреспонденцию для новых клиентов на 15%, он действует при дистанционном оформлении и... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T15:43+0300
2026-11-06T15:51+0300
бизнес
россия
почта россии
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. "Почта России" до конца текущего года снизила тарифы на письменную корреспонденцию для новых клиентов на 15%, он действует при дистанционном оформлении и предоплате в личном кабинете, говорится в сообщении компании. "До конца 2026 года для новых клиентов "Почты России" вводится фиксированный тариф, снижающий стоимость пересылки внутренней и международной письменной корреспонденции на 15%. Он действует при дистанционном оформлении и предоплате в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении", - говорится в сообщении. В компании пояснили, что условия распространяются на физических лиц и применяются к внутренней и международной письменной корреспонденции, бандеролям, а также отправлениям 1 класса. Для применения тарифа необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении "Почта России" до 31 декабря 2026 года и выбрать услугу "Отправить" — "Письмо". Тариф применяется автоматически при расчете итоговой стоимости. АО "Почта России" — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Ежегодно "Почта России" принимает более 1 миллиарда бумажных отправлений и обрабатывает более 90 миллионов посылок.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
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бизнес, россия, почта россии
Бизнес, РОССИЯ, Почта России
15:43 06.11.2026 (обновлено: 15:51 06.11.2026)
 
"Почта России" снизила тарифы на корреспонденцию для новых клиентов

"Почта России" снизила на 15% тарифы на письменную корреспонденцию для новых клиентов

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. "Почта России" до конца текущего года снизила тарифы на письменную корреспонденцию для новых клиентов на 15%, он действует при дистанционном оформлении и предоплате в личном кабинете, говорится в сообщении компании.
"До конца 2026 года для новых клиентов "Почты России" вводится фиксированный тариф, снижающий стоимость пересылки внутренней и международной письменной корреспонденции на 15%. Он действует при дистанционном оформлении и предоплате в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении", - говорится в сообщении.
В компании пояснили, что условия распространяются на физических лиц и применяются к внутренней и международной письменной корреспонденции, бандеролям, а также отправлениям 1 класса. Для применения тарифа необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении "Почта России" до 31 декабря 2026 года и выбрать услугу "Отправить" — "Письмо".
Тариф применяется автоматически при расчете итоговой стоимости.
АО "Почта России" — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Ежегодно "Почта России" принимает более 1 миллиарда бумажных отправлений и обрабатывает более 90 миллионов посылок.
 
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