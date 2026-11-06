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"Почта России" снизила тарифы на корреспонденцию для новых клиентов

"Почта России" снизила тарифы на корреспонденцию для новых клиентов - 06.11.2026, ПРАЙМ

"Почта России" снизила тарифы на корреспонденцию для новых клиентов

"Почта России" до конца текущего года снизила тарифы на письменную корреспонденцию для новых клиентов на 15%, он действует при дистанционном оформлении и... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T15:43+0300

2026-11-06T15:43+0300

2026-11-06T15:51+0300

бизнес

россия

почта россии

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. "Почта России" до конца текущего года снизила тарифы на письменную корреспонденцию для новых клиентов на 15%, он действует при дистанционном оформлении и предоплате в личном кабинете, говорится в сообщении компании. "До конца 2026 года для новых клиентов "Почты России" вводится фиксированный тариф, снижающий стоимость пересылки внутренней и международной письменной корреспонденции на 15%. Он действует при дистанционном оформлении и предоплате в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении", - говорится в сообщении. В компании пояснили, что условия распространяются на физических лиц и применяются к внутренней и международной письменной корреспонденции, бандеролям, а также отправлениям 1 класса. Для применения тарифа необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении "Почта России" до 31 декабря 2026 года и выбрать услугу "Отправить" — "Письмо". Тариф применяется автоматически при расчете итоговой стоимости. АО "Почта России" — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Ежегодно "Почта России" принимает более 1 миллиарда бумажных отправлений и обрабатывает более 90 миллионов посылок.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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